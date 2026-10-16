Санкции "на паузе": США продлили лицензии для "Лукойла" — что это означает

АЗС «Лукойл» в Болгарии / © Associated Press

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Министерство финансов США продлило действие генеральных лицензий для иностранных активов подсанкционного российского «Лукойла» до апреля 2027 года. Эти лицензии разрешают сделки с частью зарубежных активов нефтяной компании.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

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По данным ведомства, выданные лицензии охватывают автозаправочные станции «Лукойла» за пределами России, а также четыре болгарских компании, среди которых нефтеперерабатывающий завод в Бургасе.

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Первая лицензия касается Lukoil International GmbH, контролирующей зарубежные активы российской нефтяной компании. Документ также распространяется на предприятия, на которых ей прямо или косвенно принадлежит не менее 50% акций. В частности, речь идет об американских компаниях Lukoil North America и Lukoil Americas Corporation.

Что предусматривают лицензии на зарубежные активы «Лукойла»

Согласно лицензии, разрешается приобретение горючего и других товаров на АЗС «Лукойла» за пределами РФ. Также разрешены техническое обслуживание станций, меры по обеспечению их бесперебойной работы и постепенное прекращение деятельности. В OFAC объяснили, что это решение призвано минимизировать негативное влияние санкций на потребителей розничной торговли.

Кроме того, к разрешенным операциям относятся платежи поставщикам, арендная плата, страховые взносы и выплата зарплаты работникам.

При этом американская сторона запретила переводить средства физическим или юридическим лицам в России или на счета, открытые в российских банках. Лицензия также не позволяет проводить операции с участием российских Центрального банка, Министерства финансов или Фонда национального благосостояния.

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Вторая генеральная лицензия касается четырех болгарских активов «Лукойла». Среди них — нефтеперерабатывающий завод Lukoil Neftohim Burgas, а также Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker. Разрешение также включает дочерние компании, в которых этим предприятиям принадлежит от 50% акций, однако не распространяется на другие активы группы, находящиеся под санкциями.

Как оценивает Reuters, ослабления касаются примерно 2000 АЗС «Лукойла» в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Северной Америке. В частности, около 200 станций работают в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании, около 600 — в Турции, а более 300 — в Румынии. В то же время «Лукойл» остается одним из ведущих игроков розничного топливного рынка Молдовы и Болгарии.

Напомним, еще в январе сообщалось, что американские компании Chevron и Quantum Capital Group готовят совместное предложение на сумму 22 млрд дол. по покупке международных активов «Лукойла». Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, налоговых складах и более 2000 АЗС. Соглашение потенциально поддерживала администрация президента США Дональда Трампа, которая позволила американским фирмам вести переговоры с российской компанией.

Кстати, по данным Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против судов «теневого флота» России, чтобы снизить рекордные мировые ставки на морские перевозки нефти. Инициатива предусматривает разрешение перевозить на таких танкерах неподсанкционную («легальную») нефть, в том числе из Персидского залива, при условии подачи специальных заявок в Минфин США.

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Потенциальная смягчающая политика обсуждается на фоне недавней временной приостановки США санкций в отношении российского дизельного топлива. Это решение вызвало жесткую критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, европейских стран и американских сенаторов, заявивших, что такие шаги увеличивают доходы РФ для финансирования войны.

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