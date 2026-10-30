Санкции не работают: в российских дронах обнаружили британские микрокомпьютеры

Британские микрокомпьютеры нашли в российских дронах / © MIL.IN.UA

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В российских ударных беспилотниках обнаружили электронные компоненты британского производства. Речь идет о микрокомпьютерах Raspberry Pi, обнаружившихся во время исследования обломков сбитых российских аппаратов.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на украинскую разведку и советника президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

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Какие британские детали нашли в российских дронах

По информации издания, украинские специалисты обнаружили в обломках российских беспилотников базирующиеся в Кембридже микрокомпьютеры компании Raspberry Pi. Они входят в систему управления аппаратами. Советник президента Владислав Власюк подчеркнул, что эта деталь встречается во многих российских дронах и является одной из ключевых.

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«Этот блок управления можно найти в большинстве дронов. Это одна из ключевых деталей. Я бы действительно ожидал от Raspberry Pi значительно более строгого внутреннего контроля — тщательной проверки, кому они продают свои компоненты», — заявил Власюк в комментарии The Sun.

В частности, в официальной базе иностранных компонентов ГУР указан микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B, обнаруженный в российском беспилотнике «Герань-4» в октябре 2026 года. Производителем указана британская компания Raspberry Pi Ltd. В то же время The Sun сообщает о демонстрации образцов Герань-4, Герань-5 и ракеты Филин, в которых также используются иностранные компоненты. Это не означает, что Raspberry Pi установлен в каждой из этих моделей.

29 октября советники президента Владислав Власюк и Сергей Бескрестнов («Флэш») показали представителям украинских и иностранных медиа компоненты российских ракет и беспилотников. Среди представленных образцов были "Герань-4", "Герань-5", "Филин", "Калибр", Х-101 и другие виды вооружения. По словам Власюка, почти вся электроника в этих системах имеет иностранное происхождение: больше компонентов из Китая, но есть также детали из США и европейских стран.

Как британские компоненты попадают в Россию

По данным The Sun, электронные детали поступают в Россию через посторонние компании, после чего их поставляют находящимся под санкциями российским предприятиям. Такие схемы позволяют использовать в военном производстве продукцию иностранных производителей, несмотря на международные ограничения.

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В Raspberry Pi заявили, что осуждают незаконное попадание своей продукции в Россию и принимают меры по предотвращению таких поставок.

«Компания разочарована доказательствами того, что ее продукция попадает в Россию и осуждает эту незаконную торговлю. Компания предпринимает самые строгие меры, чтобы предотвратить это», — говорится в ответе производителя.

В британском Департаменте по бизнесу и торговле заявили изданию, что относятся к утверждениям украинской стороны «чрезвычайно серьезно».

Владислав Власюк подчеркнул, что Россия в значительной степени зависит от зарубежных технологий, поэтому Украина настаивает на усилении контроля над их экспортом и синхронизации санкций между странами. По его словам, необходимо не только ограничивать поставки готовых компонентов, но и выявлять и останавливать компании-посредники, через которые они попадают в российский военно-промышленный комплекс.

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Иностранные компоненты в русских дронах – что известно ранее

Проблема иностранных деталей в российском вооружении не ограничивается британской продукцией. Еще 15 октября журналисты The Insider разоблачили схему поставки китайских mesh-модемов для российских «Гераней» и «Гербер»: во время операции под прикрытием они получили от производителя счет на 500 устройств стоимостью 2,87 млн долларов . Оборудование предназначалось для русского военного завода в Алабуге.

Через три дня появились новые данные об американской электронике в реактивных беспилотниках. Анализ обломков «Герани-4» показал, что среди 105 идентифицированных компонентов не менее 80 изготовили американские компании — это более 76% деталей бортового компьютера . Исследователи также обнаружили компоненты из Германии, Японии, Тайваня и других стран.

Между тем, Россия наращивает производство реактивных беспилотников и пытается масштабировать выпуск дешевых средств поражения. 29 октября советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ стремится производить десятки тысяч таких аппаратов каждый год, привлекая несколько конструкторских бюро и многочисленные предприятия . По его словам, рассредоточение производства должно усложнить уничтожение российских мощностей украинскими ударами.

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