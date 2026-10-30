ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
15
Время на прочтение
3 мин

Санкции не работают: в российских дронах обнаружили британские микрокомпьютеры

В российских реактивных беспилотниках, которыми РФ атакует Украину, обнаружили британские микрокомпьютеры Raspberry Pi, а украинская сторона призвала производителя усилить контроль над тем, кому он продает свою продукцию.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российские дроны Герань

Британские микрокомпьютеры нашли в российских дронах / © MIL.IN.UA

В российских ударных беспилотниках обнаружили электронные компоненты британского производства. Речь идет о микрокомпьютерах Raspberry Pi, обнаружившихся во время исследования обломков сбитых российских аппаратов.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на украинскую разведку и советника президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

Какие британские детали нашли в российских дронах

По информации издания, украинские специалисты обнаружили в обломках российских беспилотников базирующиеся в Кембридже микрокомпьютеры компании Raspberry Pi. Они входят в систему управления аппаратами. Советник президента Владислав Власюк подчеркнул, что эта деталь встречается во многих российских дронах и является одной из ключевых.

«Этот блок управления можно найти в большинстве дронов. Это одна из ключевых деталей. Я бы действительно ожидал от Raspberry Pi значительно более строгого внутреннего контроля — тщательной проверки, кому они продают свои компоненты», — заявил Власюк в комментарии The Sun.

В частности, в официальной базе иностранных компонентов ГУР указан микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B, обнаруженный в российском беспилотнике «Герань-4» в октябре 2026 года. Производителем указана британская компания Raspberry Pi Ltd. В то же время The Sun сообщает о демонстрации образцов Герань-4, Герань-5 и ракеты Филин, в которых также используются иностранные компоненты. Это не означает, что Raspberry Pi установлен в каждой из этих моделей.

29 октября советники президента Владислав Власюк и Сергей Бескрестнов («Флэш») показали представителям украинских и иностранных медиа компоненты российских ракет и беспилотников. Среди представленных образцов были "Герань-4", "Герань-5", "Филин", "Калибр", Х-101 и другие виды вооружения. По словам Власюка, почти вся электроника в этих системах имеет иностранное происхождение: больше компонентов из Китая, но есть также детали из США и европейских стран.

Как британские компоненты попадают в Россию

По данным The Sun, электронные детали поступают в Россию через посторонние компании, после чего их поставляют находящимся под санкциями российским предприятиям. Такие схемы позволяют использовать в военном производстве продукцию иностранных производителей, несмотря на международные ограничения.

В Raspberry Pi заявили, что осуждают незаконное попадание своей продукции в Россию и принимают меры по предотвращению таких поставок.

«Компания разочарована доказательствами того, что ее продукция попадает в Россию и осуждает эту незаконную торговлю. Компания предпринимает самые строгие меры, чтобы предотвратить это», — говорится в ответе производителя.

В британском Департаменте по бизнесу и торговле заявили изданию, что относятся к утверждениям украинской стороны «чрезвычайно серьезно».

Владислав Власюк подчеркнул, что Россия в значительной степени зависит от зарубежных технологий, поэтому Украина настаивает на усилении контроля над их экспортом и синхронизации санкций между странами. По его словам, необходимо не только ограничивать поставки готовых компонентов, но и выявлять и останавливать компании-посредники, через которые они попадают в российский военно-промышленный комплекс.

Иностранные компоненты в русских дронах – что известно ранее

Проблема иностранных деталей в российском вооружении не ограничивается британской продукцией. Еще 15 октября журналисты The Insider разоблачили схему поставки китайских mesh-модемов для российских «Гераней» и «Гербер»: во время операции под прикрытием они получили от производителя счет на 500 устройств стоимостью 2,87 млн долларов . Оборудование предназначалось для русского военного завода в Алабуге.

Через три дня появились новые данные об американской электронике в реактивных беспилотниках. Анализ обломков «Герани-4» показал, что среди 105 идентифицированных компонентов не менее 80 изготовили американские компании — это более 76% деталей бортового компьютера . Исследователи также обнаружили компоненты из Германии, Японии, Тайваня и других стран.

Между тем, Россия наращивает производство реактивных беспилотников и пытается масштабировать выпуск дешевых средств поражения. 29 октября советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ стремится производить десятки тысяч таких аппаратов каждый год, привлекая несколько конструкторских бюро и многочисленные предприятия . По его словам, рассредоточение производства должно усложнить уничтожение российских мощностей украинскими ударами.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie