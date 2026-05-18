Санкции ослабили: США временно разрешили поставки российской нефти — в Reuters назвали причину

США продлили исключение для российского экспорта / © Associated Press

США продлят действие санкционного исключения для российской нефти, которая транспортируется по морю. Решение было принято после обращений нескольких стран, которые попросили больше времени для закупок из-за проблем с поставками энергоносителей на фоне войны вокруг Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с решением американского Минфина.

По словам собеседника агентства, новое исключение будет действовать еще 30 дней. Его ввели из-за дефицита поставок из стран Персидского залива после обострения ситуации вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива.

Названия государств, которые просили о продлении ослабления, не разглашаются. В то же время, Reuters отмечает, что решение особенно важно для Индии, которая до усиления санкций США была одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Что известно об исключении США в отношении российской нефти

Впервые такое исключение было введено еще в марте 2026 года. Тогда Вашингтон разрешил временные операции с российской нефтью, чтобы снизить дефицит на рынке и сдержать резкий рост цен после ударов США и Израиля по Ирану.

Несмотря на это, нефтяные котировки продолжают расти. В понедельник фьючерсы на нефть Brent поднялись примерно на 1,5% — до около 111 долларов за баррель. На рынок продолжают давить опасения по поводу поставок энергоносителей.

Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи министров финансов G7 в Париже призвал союзников жестче придерживаться санкций против Ирана.

«Мы призываем страны G7 и других партнеров строго выполнять санкционный режим, чтобы перекрыть финансирование, которое поддерживает иранскую военную машину», — заявил Бессент.

