Санкции против партнеров России— Трамп заявил о новом законопроекте

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении новых санкций против России, которые коснутся государств, имеющих экономические отношения с Кремлем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента США.

Как отмечает агентство, санкции будут касаться всех стран, ведущих торговлю с Россией. В настоящее время подготовкой соответствующего законопроекта занимается Республиканская партия США.

«Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, ведущая бизнес с Россией, оказывалась под очень строгими санкциями», — сказал Трамп.

Хотя американский лидер пока не раскрыл конкретные детали законопроекта, он все же намекнул на одну из стран, которая может оказаться в списке потенциальных объектов санкций.

Речь идет об Иране, который, по словам Трампа, также может попасть в этот список.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун в октябре говорил, что готов вынести на голосование законопроект, давно поддерживающий его однопартиец Линдси Грэм. Законопроект позволит Трампу ввести пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину. Это касается, в частности, основных потребителей нефти и газа из России, таких как Китай и Индия.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией. Также Трамп ввел новые санкции против России.

Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».

Трамп также напомнил, что ему якобы удалось прекратить восемь войн в мире с помощью пошлин. В то же время, американский лидер объяснил, почему этот метод не действует с Путиным.