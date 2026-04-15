Санкции США против РФ возвращаются, но есть нюанс: что Трамп разрешил «Лукойлу»

Администрация США продлила действие исключений из санкций, позволяющих российской компании «ЛУКойл» и дальше работать за пределами РФ.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Речь идет о розничных автозаправочных станциях компании — около 2 тысяч объектов в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Америке. Исключение будет действовать не менее 29 октября.

"Лукойл" также владеет сетью АЗС в США - в частности в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания и Нью-Йорк. Компания остается одним из ключевых игроков на рынке горючего в отдельных странах Европы, в частности, в Молдове, Болгарии, Турции и Румынии.

Кроме этого, Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую отдельные операции с нефтеперерабатывающими активами компании, в частности с предприятием «Лукойл Нефтехим Бургас» в Болгарии — крупнейшим НПЗ на Балканах.

Таким образом, несмотря на всеобщее санкционное давление, отдельные элементы деятельности российских нефтяных компаний за рубежом остаются разрешенными.

Санкции США против России - последние новости

США в последнее время снова усиливают санкционное давление на российский нефтяной сектор, постепенно отказываясь от части временных послаблений.

Ранее Вашингтон разрешал ограниченные исключения, чтобы избежать резкого роста цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке и рисков поставки через Ормузский пролив.

Однако такие шаги вызвали критику союзников, считающих, что ослабление санкций фактически помогает России финансировать войну против Украины.

В то же время, США вынуждены балансировать между санкционной политикой и стабильностью мирового энергорынка. Именно поэтому отдельные исключения, в частности, для работы активов российских компаний за рубежом, продолжают действовать.

Цены на нефть и фактор войны

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко выросли, превысив отметку в $100 за баррель.

По данным международных агентств, российская нефть Urals подорожала до более чем $100 за баррель, что значительно превышает заложенные в бюджет РФ показатели. Такой рост связывают с перебоями снабжения и ограничением движения судов через Ормузский пролив.