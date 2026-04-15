Санкции США против России вернулись — в политических кругах объяснили, что изменилось

Санкции США против российской нефти снова действуют в полном объеме после временного ослабления в марте.

Об этом сообщают источники ТСН.ua в политических кругах.

В марте Министерство финансов США разрешило ограниченные исключения — они касались уже находившейся в пути российской нефти. Тогда в Вашингтоне отмечали, что этот шаг краткосрочен и будет действовать до 12 апреля.

Впрочем, ослабления не добились главной цели — снижения мировых цен на нефть.

В то же время США продлили отдельные исключения из санкций. В частности, разрешена дальнейшая работа автозаправочных станций российской компании «Лукойл» за пределами РФ — до конца октября.

Речь идет примерно о 2 тысячах АЗС в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Америке.

Кроме того, Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую отдельные операции с нефтеперерабатывающими активами «Лукойла» в Болгарии, в частности с предприятием «Лукойл Нефтехим Бургас» — крупнейшим НПЗ на Балканах.

В последнее время США ужесточают санкционное давление на российский нефтяной сектор, постепенно отказываясь от временных послаблений.

Ранее Вашингтон разрешал ограниченные исключения, чтобы избежать резкого роста цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке и рисков поставки через Ормузский пролив.

Впрочем, такие шаги вызвали критику союзников, считающих, что ослабление санкций помогает России финансировать войну против Украины.