Санкционная раздор: почему США и Европа не могут согласовать давление на РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

Европейские правительства давят на Дональда Трампа, чтобы тот ввел усиленные санкции против России. В ответ он в очередной раз сменил сценарий, призвав их прекратить закупки российской нефти и ввести тарифы против Индии и Китай.

О том, как США и Европа не могут прийти к соглашению о давлении против РФ, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, сейчас европейские лидеры пытаются найти ответ по требованию Трампа. На этой неделе они отложили предложенный пакет санкций против России, чтобы выяснить, как его усилить.

После разговора с президентом во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что новое предложение о санкциях ударит по банковскому сектору России дополнительными ограничениями и накажет ее криптовалютные рынки и энергетический сектор.

Кроме того, Трамп призвал Европу использовать замороженные российские активы, содержащиеся в Бельгии с начала вторжения Москвы в Украину. Европейцы рассматривают способы использования этих активов для поддержки Киева, поскольку раньше не хотели использовать их из-за опасений причинить вред репутации блока как центра поступления мирового капитала.

Поиски по Европе ответов на вызов Трампа наглядно демонстрируют трудности, с которыми сталкивается этот блок из 27 стран в координации ответа на агрессивно настроенную Россию после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине.

По мнению WSJ, это также показывает, как мало инструментов должны или готовы использовать эти страны, чтобы причинить боль Москве. Раунды санкций ЕС не подорвали российскую военную машину, а европейское обещание приобрести американское оружие для помощи Киеву столкнулось с задержками в исполнении. Некоторые страны блока по-прежнему зависят от российской нефти и газа.

Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС их не выполнит, что позволило бы избежать большего экономического давления на Россию.

Прислушаться к призыву Трампа ввести жесткие санкции против Китая и Индии и полностью прекратить закупку российской нефти — непростая задача для Европы.

Фон дер Ляен заявила, что будет настаивать на том, чтобы ЕС ускорил свой план по прекращению импорта российской нефти и газа до 2027 года, но любой шаг по прекращению импорта энергоносителей столкнется с Венгрией и Словакией, которые сильно зависят от российского импорта.

Однако тесные связи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Трампом могут сделать его более податливым к давлению Вашингтона. Большие экономики, такие как Германия, Франция и Италия также покупают российские энергоносители.

ЕС исключил возможность применения пошлин против Индии и Китая. Он предпочитает вводить санкции против компаний и лиц, нарушающих введенные им ограничения, а не использовать пошлины для давления на другие страны, как это сделал Трамп.

Ожидается, что ряд китайских компаний попадут под новый пакет санкций. Этим летом ЕС ввел санкции против крупного индийского нефтеперерабатывающего завода, хотя новые санкции против индийских компаний маловероятны, поскольку Брюссель стремится заключить соглашение о свободной торговле с Индией.

Ранее сообщалось, что Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласия Трампа.