Санкционное наступление США на Иран проваливается: Китай и союзники игнорируют угрозы Вашингтона

Флаг Ирана / © Reuters

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Попытка США усилить экономическое давление на Иран подверглась сопротивлению его ключевых торговых партнеров.

Об этом информирует Bloomberg.

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Страны, поддерживающие торговые связи с Ираном, не спешат выполнять угрозы США по поводу новых жестких санкций. По данным издания, американская попытка усилить экономическое давление на Тегеран пока не дает ожидаемого эффекта из-за позиции Китая и нежелания других партнеров Ирана сворачивать торговлю.

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Как отмечает издание, министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале масштабного экономического давления на Тегеран, целью которого является прекращение войны. Американский чиновник сравнил этот план с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году.

Впрочем, на практике ключевые государства региона не продемонстрировали готовность изменять свои отношения с Ираном.

В частности, отделения иранских банков в Объединенных Арабских Эмиратах, среди которых Bank Melli, продолжают работать в обычном режиме.

Также без изменений осуществляются коммерческие авиарейсы между Ираном, Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Россией и Китаем.

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Пакистан в свою очередь заявил, что не обязан выполнять односторонние американские ограничения, поэтому продолжает сухопутную торговлю с Ираном.

В конце недели США также объявили о намерении ввести ограничения по филиалам египетского Banque Misr в ОАЭ. Однако аналитики считают этот шаг недостаточно мощным для того, чтобы оказать существенное влияние на Иран.

«Поскольку война превышает шестимесячную отметку, публичные действия, предпринятые Министерством финансов на этой неделе, не соответствуют ажиотажу», — сказал бывший чиновник Министерства финансов США Алекс Зерден.

Китай как главное препятствие

Самым сложным вопросом для администрации США остается позиция Пекина.

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Для того чтобы санкционное давление действительно нанесло Ирану серьезный ущерб, Вашингтону пришлось бы задеть Китай — главного покупателя иранской нефти. По данным Bloomberg, на Китай приходится около 90% экспорта иранской нефти.

Однако Пекин уже дал понять, что не намерен сворачивать торговлю с Тегераном, несмотря на давление со стороны США.

Попытка распространить санкции на китайские финансовые учреждения в свою очередь может спровоцировать масштабный ответ Пекина и создать риски для глобальной финансовой системы.

«Нельзя развязать содержательную экономическую войну против Ирана, игнорируя при этом единую страну, которая поглощает 90% его экспорта нефти», — подчеркнул генеральный директор платформы данных China Beige Book Лиланд Миллер.

Эксперты также сомневаются, что Вашингтон сможет заставить Иран капитулировать исключительно посредством односторонних ограничений.

«Идея о том, что Иран можно нокаутировать таким образом, абсурдна — это не сдвинет дело с места. Слишком много участников, и это слишком вознаграждает привлеченных людей», — отметил главный советник DBM Consulting Стивен Феллон.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану.

Мы ранее информировали, что около 40 танкеров прошли через Ормузский пролив, перевозив около 16 млн баррелей нефти, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

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