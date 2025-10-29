Санкций против РФ: в США заявили, что будут жестко контролировать их выполнение

Флаг США / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп настроен обеспечить строгое выполнение новых санкций против России, чтобы вынудить диктатора Путина согласиться на переговоры по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в интервью агентству Bloomberg.

«Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их соблюдение», — подчеркнул Витакер.

На минувшей неделе Министерство финансов США внесло в «черный список» российские нефтяные компании «Роснефть» и «ЛУКойл» — двух крупнейших производителей нефти в России. Это стало частью новой попытки лишить Москву финансовых ресурсов для продления агрессии против Украины.

Этот шаг стал первым масштабным пакетом финансовых санкций администрации Трампа против России с момента его второго вступления в должность президента США.

«Возможно, это станет тем, что заставит Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну или по крайней мере заключить прекращение огня, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании», — убежден Витакер.

После объявления новых ограничений цены на сырую нефть выросли, однако реакция рынка оставалась сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько жестко Белый дом будет применять санкции.

Впрочем, представитель США при НАТО заверил — это только начало.

«У президента Трампа все карты в руках, это только одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще многие другие», — добавил Витакер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия Дональда Трампа открывают новые возможности для усиления санкционного давления на Россию.

Мы ранее информировали, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.