Саперы, вооруженные силовики и эвакуация: что произошло у авиабазы США в Британии

На авиабазе в Великобритании задержали мужчин / © Associated Press

Реклама

Правоохранители в Великобритании задержали нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой. Событие произошло вблизи авиабазы на юго-западе Англии, которой пользуются Военно-воздушные силы США. В связи с этим власти официально объявили о чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

На британской авиабазе задержаны мужчины по подозрению в преступлении со взрывчаткой

Специальная армейская служба обезвреживания боеприпасов обследует ряд транспортных средств на месте происшествия. В полиции Глостершира сообщили, что силовики полностью окружили зону инцидента и эвакуируют местных жителей из их домов.

Реклама

«В районе Велфорд проводится эвакуация жителей ряда домов после объявления о чрезвычайной ситуации. Она является следствием задержания нескольких мужчин по подозрению в нарушении Закона о взрывчатых веществах», — заявили в полиции Глостершира.

Специализированная команда армии по обезвреживанию взрывоопасных предметов проверяет несколько автомобилей, добавили в ведомстве.

По словам очевидцев, вооруженные правоохранители заблокировали подходы к главному въезду на военный объект, а перед подъездными путями развернули специальное оборудование.

Жителей ближайшего села Велфорд эвакуировали в местный центр досуга. В районе населенного пункта сосредоточено около 30 единиц спецтехники, среди которых патрульные машины, кареты скорой помощи и пожарные автомобили.

Реклама

Правоохранители заверили, что ситуацию удалось локализовать и взять под контроль.

В британском правительстве отметили, что премьер-министр Энди Бернем получает оперативные отчеты о ходе событий, и добавили, что было бы нецелесообразно давать комментарии, пока идет расследование.

Представитель ВВС США отказался разглашать детали конкретных мер по защите сил.

Обострение ситуации произошло на фоне недавнего разрешения британского правительства американским военным использовать авиабазу «Фэйрфорд» (RAF Fairford) для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, с которых совершались атаки на суда в Ормузском проливе.

Реклама

Корпус стражей Исламской революции Ирана еще в июле предупредил, что любая база, задействованная в таких операциях, станет законной целью. Тогда же в Британии заявили о готовности вооруженных сил защитить страну от любого нападения.

Кроме того, недавно прошли инструктажи для операторов критической инфраструктуры по поводу возможных угроз со стороны России. В Лондоне растет обеспокоенность из-за вероятных диверсий и кибератак, хотя Москва традиционно отрицает свою причастность к гибридным атакам на западные государства.

Великобритания: последние новости

Напомним, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что страна предстала перед самым высоким за несколько десятилетий риском войны, а главной угрозой для безопасности остаются Россия и имперские амбиции Владимира Путина, который постоянно испытывает на прочность оборону Британии и НАТО.

На фоне этих вызовов правительство объясняет рекордное со времен холодной войны наращивание оборонных расходов, отмечая, что оборонный бюджет необходимо повышать ежегодно.

Чиновник заверил, что сейчас Соединенное Королевство имеет достаточно ресурсов для защиты граждан, но призвал население сохранять бдительность, не паниковать и сделать базовые домашние запасы первой потребности, в том числе питьевой воды и наличных.

Новости партнеров

Новости партнеров