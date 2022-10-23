"Саша, тікай быстрее": появились кадры с видеорегистратора момента падения российского Су-34 на многоэтажку в Ейске

В Сеть попали кадры падения российского самолета на многоэтажку в городе Ейск.
Российские паблики обнародовали видео, на котором видеорегистратор зафиксировал падение летавшего бомбить Украину российского истребителя Су-34 на многоэтажку в городе Ейск.
Кадры распространяются в телеграмм-каналах.
На видео, которое зафиксировал видеорегистратор, видно, как самолет на скорости таранит дом.
Люди, которые в этот момент едут по дороге мимо многоэтажки, от увиденного пребывали в шоке.
"Саша, тікай быстрее. Люди, люди, не сбей нікого", — говорит женщина- пассажир водителю.
Напомним, что в российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным того дня, четыре человека погибли, еще 25 пострадали.
Позже стало известно, что погибших уже шестеро, а 27 получили ранения. Несколько человек пропали без вести.
Также в Сети появилось видео падения Су-34 в Ейске. Пилот истребителя возразил, что его сбили.
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