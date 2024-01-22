Саудовская Аравия готова признать государство Израиль при одном условии: детали

Палестинцы стремятся создать государство, которое включало бы Газу, оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан и аннексированный Восточный Иерусалим — территории, которые Израиль захватил в войне на Ближнем Востоке 1967 года.

Главный дипломат Саудовской Аравии заявил, что королевство не нормализует отношения с Израилем и не будет способствовать восстановлению Газы без надежного пути к палестинскому государству, что неприемлемо для израильского правительства.

Об этом пишет Associated Press.

Для Израиля это недопустимо

Замечание принца Фейсала бин Фархана в интервью CNN, вышедшее в эфир в воскресенье, 21 января, было одним из самых откровенных со стороны официальных лиц Саудовской Аравии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сталкивающийся с растущим внутренним давлением из-за судьбы израильских заложников, включая гневный протест на заседании парламентского комитета 22 января, отверг палестинскую государственность и описал планы бессрочного военного контроля над Сектором Газы.

Спор о будущем Газа – в то время как война продолжается и конца ей не видно – сталкивает Израиль со своим главным союзником, Соединенными Штатами, а также с большинством международного сообщества, и является главным препятствием для любых планов послевоенного управления или восстановления обедневшего прибрежного анклава., в котором проживает 2,3 миллиона палестинцев

До нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, спровоцировавшего войну, США пытались заключить историческое соглашение, согласно которому Саудовская Аравия нормализовала бы отношения с Израилем в обмен на американские гарантии безопасности, помощь в создании гражданской ядерной программы и прогресс в урегулировании израильско-палестинского.

В сентябре Нетаньяху заявил, что Израиль находится на "пороге" такого соглашения.

В интервью программе Fareed Zakaria GPS на CNN ведущий спросил: "Вы однозначно утверждаете, что если не будет надежного и необратимого пути к палестинскому государству, то не будет ли нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем?".

«Это единственный путь, который принесет нам пользу, – ответил принц Фейсал. – Поэтому, да”.

Ранее в интервью на вопрос, будет ли богата нефтью Саудовская Аравия финансировать восстановление Газы, где наступление Израиля привело к беспрецедентным разрушениям, принц Фейсал дал схожий ответ: “До тех пор, пока мы будем иметь дело с Израилем, это будет выгодно. Если мы сможем найти путь к решению… тогда мы можем говорить о чем угодно. Но если мы просто вернемся к статус-кво до 7 октября, таким образом, чтобы подготовить нас к очередному раунду, как мы видели в прошлом, мы не заинтересованы в этом разговоре”.

Палестинцы стремятся создать государство, которое включало бы Газу, оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан и аннексированный Восточный Иерусалим — территории, которые Израиль захватил в войне на Ближнем Востоке 1967 года.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, а Западный берег реки Иордан – историческим и библейским сердцем еврейского народа. Он построил десятки поселений на обеих территориях, где проживают сотни тысяч еврейских поселенцев. Последний из нескольких раундов мирных переговоров провалился почти 15 лет назад.

На встрече, посвященной войне, министры иностранных дел Европейского Союза заявили, что создание палестинского государства является единственным способом достижения мира, и выразили обеспокоенность тем, что Нетаньяху отвергает эту идею.

Более 25 тысяч человек погибли в Газе

Нынешняя война между Израилем и ХАМАСом — пятая и, безусловно, самая смертоносная — началась, когда палестинские боевики прорвали израильскую оборону и совершили бесчинства в нескольких прилегающих населенных пунктах, убив около 1200 человек, преимущественно гражданских, и взяли.

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По данным Министерства здравоохранения на территории, подконтрольной ХАМАСу, в результате наступления Израиля в Газе погибли по меньшей мере 25 295 палестинцев и более 60 000 получили ранения. Министерство не делает разницы между гражданскими лицами и комбатантами, но утверждает, что около двух третей погибших – женщины и дети.

Медики сообщили об ожесточенных боях в южном городе Хан-Юнис, говоря, что десятки погибших и раненых были доставлены в городскую больницу имени Насера, которая уже переполнена. Семьи бежали на юг, в районы, уже заполненные сотнями тысяч перемещенных лиц.

Израильские военные заявляют, что убили около 9000 боевиков, не предоставляя доказательств, и возлагают ответственность за большое количество жертв среди гражданского населения на ХАМАС, поскольку они размещают боевиков, туннели и другую инфраструктуру боевиков в густонаселенных жилых кварталах.

Около 85% жителей Газы покинули свои дома, ища убежища на юге, поскольку Израиль продолжает наносить удары по всем частям осажденного анклава. Представители ООН заявляют, что каждый четвертый человек в Газе голодает, потому что боевые действия и израильские ограничения препятствуют доставке гуманитарной помощи.

Война также привела к росту напряженности по всему региону: поддерживаемые Ираном группировки в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене атакуют израильские и американские объекты.

Нетаньяху под давлением

Нетаньяху пообещал продолжать наступление до "полной победы" над ХАМАСом и вернуть оставшихся заложников после того, как почти половина из них была освобождена в рамках соглашения о прекращении огня в ноябре.

Но израильтяне все больше расходятся во мнениях относительно того, возможно ли сделать и то, и другое.

Считается, что ХАМАС удерживает заложников в туннелях глубоко под землей и использует их в качестве щита для своих лидеров. Израиль успешно освободил только одного заложника, в то время как ХАМАС утверждает, что несколько заложников погибли во время израильских авиаударов или во время неудачных спасательных операций. Эти заявления не могут быть подтверждены независимыми источниками.

В понедельник десятки членов семей заложников ворвались на заседание комитета в израильском парламенте, восклицая: "Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают!"

Некоторых из них пришлось физически сдерживать, поскольку они кричали на депутатов, и, по крайней мере, одного человека вывели из зала. Заседание было ненадолго прервано, но впоследствии его возобновили.

Родственники заложников, а также другие протестующие разбили палаточный городок возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме и пообещали оставаться там до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возвращении остальных заложников домой. Остальные протестующие призывали к новым выборам.

ХАМАС заявил, что освободит больше пленных только в обмен на прекращение войны и освобождение тысяч палестинских заключенных. Нетаньяху исключил такое соглашение.

Многолетний премьер-министр, чья популярность резко упала с 7 октября, сталкивается с давлением со стороны США, требующих от него перейти к более точным военным операциям и сделать больше для содействия гуманитарной помощи.

Но правящая коалиция Нетаньяху зависит от ультраправых партий, желающих усилить наступление, поощрить "добровольную" эмиграцию сотен тысяч палестинцев из Газы и восстановить там еврейские поселения.

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