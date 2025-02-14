Саудовская Аравия хочет организовать встречу лидеров США и России: подробности

Саудиты также напомнили, что их страна с самого начала войны выступала за мирное урегулирование конфликта.

Саудовская Аравия готова стать платформой для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Саудовской Аравии после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора лидеров США и России.

В МИД Саудовской Аравии подчеркнули, что поддерживают любые дипломатические инициативы, которые могут помочь прекратить войну между Россией и Украиной.

Принц Мухаммед бин Салман еще 3 марта 2022 г. заявил о готовности способствовать переговорам между Киевом и Москвой. С тех пор Саудовская Аравия организовала несколько встреч, в частности, международную конференцию в Джидде, на которой обсуждали возможные сценарии прекращения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию.

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