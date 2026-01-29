Саудовская Аравия и ОАЭ отказали США в ударах по Ирану со своей территории

Флаг Саудовской Аравии / © Associated Press

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обозначили свою позицию по поводу вероятной эскалации напряженности вокруг Ирана.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, обе страны отказались предоставить Соединенным Штатам свою территорию и воздушное пространство для возможных ударов по Ирану. Решение касается как авиационных операций, так и использования военной инфраструктуры.

Речь идет о ключевых союзниках Вашингтона в Персидском заливе, позиция которых стала важным фактором для региональной безопасности и возможного развития событий.

Издание напоминает, что в 2019 году Иран нанес удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, что повлекло за собой значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Именно этот опыт, по данным источников, заставляет Эр-Рияд и Абу-Даби опасаться повторных атак со стороны Тегерана.

Отдельную угрозу, по информации журналистов, представляет активность союзных Ирана группировок в регионе, которые могут прибегнуть к асимметричным действиям в случае конфликта.

«Страны залива не хотят становиться мишенью в возможном конфликте», — отмечают источники.

Аналитики, опрошенные изданием, считают, что такая позиция Саудовской Аравии и ОАЭ усложняет планирование потенциальных действий Белого дома, однако полностью не делает их возможным.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о опрокидывании крупного американского флота в направлении Ирана и пригрозил значительно более жесткой атакой в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в Иран еще одну «армаду» военных кораблей.