Саудовская Аравия может оставить РФ без денег на войну: детали от Politico

Саудовская Аравия может реализовать стратегию, которая спровоцирует падение цен на нефть. Это станет плохим известием для Путина.

Россия останется без денег на поддержку своей военной экономики, если Саудовская Аравия воплотит свои планы по увеличению добычи нефти для возвращения доли рынка.

Об этом говорится в статье издания Politico.

Саудовская Аравия все больше разочаровывается из-за того, что другие добывающие нефть страны не могут эффективно скоординировать сокращение поставок для повышения цен до примерно 100 долларов за баррель (в настоящее время цена составляет около 70 долларов).

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Эксперты полагают, что ответом Саудовской Аравии может стать увеличение экспорта нефти. Это позволит ей захватить большую долю рынка и получить больше прибыли, даже если цены будут падать.

Эта стратегия может спровоцировать падение цен на нефть и, соответственно, стать плохим известием для президента России Владимира Путина. Возможный шаг Саудовской Аравии составляет "огромный риск" для российского бюджета, поскольку РФ слишком зависима от нефтяных доходов. И это лишь один из нескольких непредсказуемых факторов, таких как президентские выборы в США.

По словам российского энергетического аналитика из Норвегии Михаила Крутихина, в Саудовской Аравии "прекрасно понимают, что российские компании не выполняют требования о сокращении добычи, поэтому строят свои планы".

Экономист и сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Александра Прокопенко согласилась, что ставки для Кремля очень высоки.

"При текущих валютных курсах падение цен на нефть на 20 долларов приведет к потере 1,8 триллиона рублей (20 миллиардов долларов) доходов. Это примерно 1 процент ВВП России", – объяснила экономист.

"Правительство будет вынуждено выбирать между сокращением расходов — что маловероятно во время войны — или же согласиться на инфляционное давление и очень высокие процентные ставки", — добавила Прокопенко.

По данным Министерства финансов РФ, несмотря на западные санкции, доходы государства от добычи ископаемого топлива выросли на 41% только за первое полугодие 2024 года.

К слову, Россия планирует увеличить свой оборонный бюджет в 2025 году почти на 30% – до 13,5 трлн. руб. (145 млрд долл.).

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