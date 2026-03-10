Саудовская Аравия может заключить крупную сделку с Украиной: в СМИ узнали, что планируют закупить

Саудовская Аравия и Украина (иллюстративный фото) / © Associated Press

Саудовская Аравия проводит переговоры с Киевом по поводу крупного соглашения о закупке украинских беспилотников, предназначенных для перехвата «Шахедов».

Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.

По информации одного из источников издания, подписание «огромного соглашения» может состояться уже 11 марта. Другой источник утверждает, что контракт на поставку перехватчиков уже подписан, а роль посредника исполнила оружейная саудовская компания-производитель.

Издание The Wall Street Journal , ссылаясь на свои источники, подтверждает факт переговоров. По их данным, стоимость контракта может достигать миллионов долларов. Однако финальный документ еще не подписан. Кроме дронов Саудовская Аравия рассматривает возможность приобретения украинских систем РЭБ.

В МИДе и посольстве Саудовской Аравии пока не прокомментировали информацию о возможном соглашении. В компании, производящей беспилотники Sting Wild Hornets, сообщили Kyiv Independent об объемах собственного производства, однако отметили, что не участвуют в принятии решений по экспорту.

«Текущее производство составляет более 10 тысяч единиц перехватчиков в месяц», — заявили в компании.

Главный аналитик консалтинговой фирмы Triada Trade Partners Богдан Попов отметил, что интерес к украинскому ОПК проявляет не только Эр-Рияд.

«Многие страны Персидского залива проявляют интерес к экспорту из Украины, покупке технологий и найму украинских инструкторов», — рассказал Попов.

В частности, по данным изданий, представители Катара уже посещали Украину для изучения опыта противодействия беспилотникам. В то же время эксперты указывают, что страны Персидского залива охотнее сотрудничают с украинскими производителями из-за относительного отсутствия жесткого регулирования по сравнению с США или ЕС.

Напомним, Зеленский сказал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.

Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.