Саудовская Аравия открывается для туристов после 17 месяцев локдауна

Саудовская Аравия открывается для туристов после 17 месяцев локдауна

Для въезда путешественникам необходима полная вакцинация от коронавируса.

Саудовская Аравия в пятницу, 30 июля, объявила об открытии своих границ для вакцинированных от COVID-19 туристов.

Об этом пишет AFP.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса страна оставалась закрытой для путешественников на протяжении 17 месяцев.

"Министерство туризма объявило, что Королевство откроется для иностранных туристов и отменит прекращение въезда для владельцев туристических виз, начиная с 1 августа", — сообщило Саудовское агентство печати.

Для въезда путешественникам понадобится документ, подтверждающий полную вакцинацию препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson, а также отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов.

С начала массовой вакцинации в Саудовской Аравии сделали 26 миллионов прививок. С 1 августа COVID-вакцинация станет обязательной для входа в государственные и частные учреждения, в том числе в образовательные и развлекательные заведения, а также для пользования общественным транспортом.

В арабском государстве зарегистрировано более 523 тысяч заражений коронавирусом, а также 8 213 связанных с инфекцией смертей.

Напомним, что в июне Саудовская Аравия впервые открыла регулярное прямое авиасообщение с Украиной, которое обеспечил ведущий лоукостер арабской страны Flynas.

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