Саудовская Аравия предлагает Ирану инвестиции в обмен на ограничение поддержки ХАМАС – Bloomberg

Упоминалась ли в переговорах поддержка Ираном агрессии РФ против Украины, издание не сообщает.

Саудовская Аравия предложила Ирану усилить сотрудничество и инвестировать в его подсанкционную экономику, если Тегеран не позволит своим региональным сателлитам превратить войну Израиля и ХАМАС в более широкий конфликт.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на арабских и западных официальных лиц.

По информации источников издания, это предложение было направлено непосредственно и разными способами после нападения ХАМАС на Израиль в прошлом месяце.

Возможность более глубокого взаимодействия также возникла во время встречи между президентом Ирана Эбрагимом Раиси и наследным саудовским принцем Мохаммедом ибн Салманом во время саммита в Эр-Рияде в ноябре, посвященном войне в Газе. Раиси был одним из первых лидеров, с которыми саудовский наследный принц общался после атаки ХАМАС на Израиль.

Кроме того, Вашингтон сотрудничает с Саудовской Аравией и другими ее арабскими союзниками, чтобы остановить Тегеран в "вооружении" и расширении конфликта. Речь идет о вооруженных группах от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена.

Хотя непонятно, насколько серьезно Тегеран воспринял инициативы Эр-Рияда, пока региональную войну удалось предотвратить. Саудовцы и их арабские союзники по-прежнему опасаются, что угроза возможна, если Израиль продолжит свою военную кампанию по уничтожению ХАМАС.

В издании отмечают, что Иран и Саудовская Аравия давно соперничают за то, чтобы быть главной геополитической силой на Ближнем Востоке.

По информации Bloomberg, наследный принц Мохаммед ибн Салман сосредотачивается на деэскалации с Ираном. В ходе своих встреч с официальными лицами Ирана он и его помощники также выражали обеспокоенность Саудовской Аравии относительно поддержки Ираном вооруженных групп в арабском мире, в то же время рассказывая о преимуществах сотрудничества.

Упоминалась ли в переговорах поддержка Ираном агрессии РФ против Украины, издание не сообщает.

Ранее США призвали Иран прекратить агрессию в регионе и помощь Путину в войне против Украины.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

В ответ ЦАХАЛ приступил к операции в Секторе Газы. Министр обороны Йоав Галлант заявил, что израильские войска не покинут Сектор Газы до тех пор, пока все заложники не будут возвращены в Израиль.

Читайте также: