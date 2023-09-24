Саудовская Аравия в ООН призвала прекратить российско-украинский "кризис" и предложила посредничество

Королевство в очередной раз призвало к достижению мирного урегулирования.

Саудовская Аравия заявила о готовности прилагать посреднические усилия с целью достижения мирного урегулирования российско-украинского кризиса.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министра иностранных дел Саудовской Аравии Файсала Бин Фархана Аль-Сауда, выступившего во время всеобщих дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, уважении к принципов международного права и стремлении к сохранности безопасности и интересов всех", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия в рамках поддержки направленных на установление мира международных усилий предоставила свои хорошие услуги для освобождения пленных разных национальностей, а также пригласила Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде.

По его словам, в начале августа 2022 года Саудовская Аравия принимала встречу советников по национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций.

"Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", – сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Напомним, США стремятся заключить "большое соглашение" на Ближнем Востоке по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

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