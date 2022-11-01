Саудовская Аравия заявила, что Иран вскоре нападет на нее и Ирак: в США обеспокоены

Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.

Власти Саудовской Аравии предупредили США, что Иран планирует в ближайшее время напасть на нее и Ирак для отвлечения своего населения от антиправительственных протестов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства и американских чиновников.

Так, саудовская сторона отправила в США собственные разведывательные данные с подтверждениями планов Ирана. Согласно этим данным, Иран планирует напасть как на королевство, так и на иракский город Эрбиль.

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Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил. В американском Совете нацбезопасности сказали, что озабочены информацией и готовы к ответу на нападение со стороны Ирана.

"Мы обеспокоены картиной угрозы и находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без всяких сомнений будем действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе", – рассказал один из источников издания.

Отметим, что с конца сентября Иран начал атаковать северный Ирак. Страна запустила десятки баллистических ракет и беспилотников. Один из дронов сбили американские военные, ведь тот летел в Эрбиль, где базируются войска США.

Иран причиной своих атак указывал вспышку протестов на своей территории, организованных якобы курдскими сепаратистскими группировками, базирующимися в Эрбиле.

Тегеран также обострял конфликт с Саудовской Аравией. Иран обвинял королевство, а также США и Израиль в подстрекательстве к протестам против власти на своей территории.

Напомним, Иран планирует передать России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая ракеты и дроны.

Как уточнили в украинской разведке, в начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Россия планирует доставить к северным границам Украины иранские баллистические ракеты, против которых государство не имеет эффективной защиты.

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