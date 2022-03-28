"Save Ukraine": как прошел благотворительный телемарафон в поддержку Украины

В Вашингтоне собралось несколько тысяч украинцев с флагами и плакатами.

Десятки миллионов человек посмотрели двухчасовой эфир под названием Save Ukraine.

Его транслировали все ведущие украинские телеканалы, более двух десятков европейских, и вообще — каждый желающий мог посмотреть на YouTube-канале, 1+1 или фестивале "Атлас", а также на платформах Киевстар-ТВ.

Певцы, музыканты, спортсмены и руководители государств выражали свою поддержку украинцам, рассказал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Акция поддержки Украины прошла в сердце Вашингтона, возле мемориала Линкольна. Собралось несколько тысяч украинцев с флагами и плакатами. Они просили американские власти закрыть небо, помочь оружием и пустить украинских беженцев в США.

Телемарафон открыла польская группа перепевом "Ще не вмерла Україна". Один за другим с призывом прекратить войну и помочь нашей стране выступали украинские и иностранные звезды. Британцы Bastille и американцы Imagine Dragons рассказали, что одни из лучших концертов были именно в Украине. А вот всемирно известный Стинг признался – в жизни не мог подумать, что его хит времен холодной войны снова станет актуальным.

Демонстрацию в Берлине собирали украинские организации. До сих пор они выходили на улицы отдельно от крупных немецких акций, которые, в отличие от украинцев, были пацифистскими и призывали в общем "к миру". Украинцы требуют защитить над Украиной небо, предоставить нам оружие, усилить антироссийские санкции и отказаться от российских энергоносителей.

К посольству России в Германии пришли украинские женщины, чтобы показать – Россия убивает украинских детей. В руках они держали окровавленные свитки, символизирующие убитых младенцев. Символически развешивали детские носки и пели колыбельные.

Ирландия и Аргентина, Австрия и Словакия, Испания и Литва – президенты и премьеры со всех уголков мира осуждают варварство путинских войск и призывают жертвовать деньги Украине. Президент Франции Эмануэль Макрон обратился вживую и вспомнил украинский город, который уже стал символом бесчеловечной жестокости россиян – Мариуполь.

Сбор средств на гуманитарные проблемы Украины продолжается. Общую сумму пожертвований обещают объявить на днях. В украинском правительстве надеются – иностранцы будут помогать не только деньгами.

"Save Ukraine": как прошел благотворительный телемарафон в поддержку Украины

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