Save Ukraine — #StopWar: Украину на благотворительном марафоне поддержали политические лидеры многих стран мира

27 марта состоялся международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, объединивший практически весь мир и собравший более 50 участников, среди которых музыканты, волонтеры, спортсмены, общественные активисты и политические лидеры многих стран мира.

К зрителям обратились президент Украины Владимир Зеленский, президент Республики Польша Анджей Дуда, президент США Джо Байден, премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Румынии Клаус Иоганнис, премьер-министр Словении Янез Янша, премьер ер-министр Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Вопке Хукстра, федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, федеральный канцлер Республики Австрия Карл Негаммер, президент Республики Албания Иллир Мета, премьер -министр министр Канады Джастин Трюдо, президент Эстонии Алар Карис, президент Мальты Джордж Велла, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, премьер-министр Республики Болгария Кирилл Петков, президент Литовской Республики Гитанас Науседа, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Швейцарской Конфедерации Игнаци Кассис, президент Республики Гватемала Алехандро Йаматеи, президент Словацкой Республики лекарства Зузана Чапутова, президент Европейского Парламента Роберта Мецола.

Кроме того, со своими обращениями выступили Владимир и Виталий Кличко, модель и писательница Мэй Маск, олимпийские чемпионы, теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк, гимнастка Лилия Подкопаева, футбольная легенда Андрей Шевченко, актер Элиас Райхерт, кинорежиссер Владимир Мула, футболист Роман Без.

Их выступления поддержали всемирно известные артисты Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Idina Menzel, Nino Katamadze и другие. Украину же будут представлять более 20 артистов, среди которых: Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latex Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие. Ведущими мероприятия станут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Также за время подготовки телемарафона было собрано множество видеоматериалов и обращений в поддержку Украины, которые также будут распространены на канале.

Трансляция эфира велась из Варшавы на базе польского телеканала TVP. Благодаря вещателям из многих стран и всех континентов мира обеспечивалась ретрансляция на своих локальных каналах, в том числе: Эстония (ERR), Литва (LTR), Чехия (ČT2), Грузия (GPB \ First), Албания (RTSH 2), Черногория (RTGG2 ), Словения (), Латвия (LTV), Хорватия (HRT), Словакия (Dvojka, News24), Австрия (Pulse 4), Кипр, Канада (OMNI/ROGERS), Испания (RTVE), Румыния (PROTV, TVR + platform ), Азербайджан (yoda.az — digital platform, XezerTV), Северная Македония (MRT, TV5), Греция (SKAI TV), Болгария (BNT2), Босния и Герцеговина (BHRT), Франция (France 24), Финляндия (Alfa TV) ), Мексика (Canal del Congreso de México) и т.д.

В Украине телемарафон показывали все телеканалы, транслирующие марафон «Единые новости», среди которых вещатели 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, Совет, UA: ПЕРВЫЙ, а также платформы Киевстар ТВ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia. Для зрителей со всего мира трансляция была доступна на YouTube-каналах 1+1 и Atlas и на международных версиях телеканалов, в частности 1+1 International, ICTV Ukraine, Интер+, Украина 24, телеканале FreeДом и т.д.

К тому же жители многих крупных городов и столиц мира на площадях и культурных центрах наблюдали за телемарафоном и непосредственно на местах поддерживали Украину. В частности, к акциям присоединились жители таких городов: Берлин (Brandenburg Gate, Pariser Platz), Лондон (Parliament Square), Рим (Madonna di Loreto Square), Милан (Piazza del Duomo), Прага (Old Town Square), Братислава (Hlavne Namestie) ), Торонто (Nathan Phillips Square), Амстердам (Dam Square), Мадрид (Plaza de Callao), Тель-Авив (Habima Square), Вена (Heldenplatz), Варшава (Teatr STUDIO, plac Defilad 1), Клуж (Unification Square) Union Square), Стокгольм (Kungsträdsgården), Таллин (Freedom Square), Скопье (Macedonia Square), Вильнюс (Town Hall Square), Клайпеда (LCC International University), София (pl. Petko R. Slaveykov 4, Sofia 4(Riga Congress Centre), Осло(Gamle Raadhus Scene), Тирана(Skanderbeg Square), Любляна (Congress Square), Лиссабон (Commerce Square, Praça 5 de Outubro (Cascais)), Дублин (Donnycarney, территория украинского церкви), Берн(Helvetiaplatz), БуэносАйрес(Premises of the Ukrainian Greek Catholic Church), Нью - Дели(Embassy of Ukraine in the Republic of India), Аддис - Абеба(Embassy of Ukraine in Ethiopia), Мехико (Embassy of Ukraine в Великобритании), Нур - Султан (Embassy of Ukraine in Republic of Kazakhstan), Тегеран (Embassy of Ukraine in Islamic Republic of Iran), Афины (Kotzia Square), Денпасар(Honorary Consulate of Ukraine in Bali), Анкара(Kızılay Square), Анталия (Antalya Culture and Arts), Клуж - Напока , (Unirii Square), Бухарест(шоссе Киселев напротив Посольства России в Румынии), Будапешт(Deak Ferenc Square), Кейптаун(24 Beach Road, Office CAN), Копенгаген (Vesterbrogade 1L, 1550 København), Лима (Reserva Park), Абуджа (Embassy of Ukraine in Federal Republic of Nigeria), Париж (Cultural Information Center of Embassy of Ukraine in France, Taras Shevchenko Square, Place de la République) , Душанбе (Embassy of Ukraine в Таджикистанской стране), Вашингтон (Lincoln Memorial), Багдад (Embassy of Ukraine в Республике Ирак), Чикаго (450 Kehoe Blvd, Carol ), Ашхабад (Embassy of Ukraine in Turkmenistan), Куритиба (Premises of the folk group "Poltava"), Кишинев(Square of National Opera and Ballet Theater), Люксембург (Place du Luxembourg), Белград (Embassy of Ukraine to the Republic of Serbia), Никосия(Германия из Украины на Кипре), Гавана ( Гамбург ), Нью - Йорк(344 East 14th Street), Йонкерс (St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church), Канберра (Russian Orthodox Centre), Дубай (World Exhibition EXPO-2020, National Pavilion of Ukraine), Найроби (Embassy of Ukraine to Kenya, 674, Limuru Road,), Ташкент (Embassy of Ukraine in Uzbekistan, 68 Yahyo Gulyamov street), Бейрут (Embassy of Ukraine in Lebanon) перечень дополняется).

Напомним, что телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas, Общественное и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта есть фестиваль Atlas и Киевстар.

Подробная информация о мероприятии находится на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Собранные до, во время и после телемарафона средства будут отправлены на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины. Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Уилхелм-Эпштейн-Страсс 14, 60431 Франкфурт-ам-Майн, Германия

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, Нью-Йорк

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, NY 10017, США

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Министерство социальной политики Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027