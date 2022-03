Save Ukraine — #StopWar: состоится глобальный концерт-марафон в поддержку Украины

Associated Press

Украина в течение месяца борется против дерзкой полномасштабной агрессии РФ. Все эти дни украинская армия и народ мужественно сопротивлялись и полностью сломали планы врага.

В воскресенье, 27 марта, в 18.30 по киевскому времени (17.30 по центрально-европейскому времени) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar. Больше подробностей на saveukraine.1plus1.ua

Организаторы хотят привлечь внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам в Украине, спровоцировавшим военные действия России. Ключевые месседжи проекта — #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine.

Сегодня наше государство, армия, общество взяли на себя удар всего арсенала русской военной машины. Мир стоит бок о бок с нами, украинцами. В частности, введены беспрецедентные санкции против оккупанта, финансовая поддержка, военная и гуманитарная помощь.

Двухчасовой марафон будут транслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети — музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты. До, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем. Денежные средства будут поступать на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины. Впоследствии их направят на продовольственные нужды, одежду, обувь, обустройство мест размещения беженцев, предоставление лекарств и медицинских препаратов, единовременные денежные пособия и т.д.

В Украине телемарафон будут показывать 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, Рада, UA: ПЕРВЫЙ, дополнительно — каналы ТЕТ, Новый, М1, НТН и К1, а также платформы Киевстар ТВ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia. Зрители смогут включить трансляцию на YouTube-канале 1+1 и на международных версиях телеканалов, в частности, 1+1 International, ICTV Ukraine, Интер+, Украина 24 и т.д.

Ведущие мероприятия – украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Среди приглашенных гостей, которые будут предварительно обращаться к многомиллионной аудитории, — Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Brainstorm, артисты Craig David, победители Евровидения Salvador Sobral и Netta и другие. Также к телемарафону присоединятся украинские исполнители, среди которых Даха Браха, Руслана, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona и другие.

Во многих городах мира будут организованы фан-зоны для просмотра телемарафона.

Все медиасообщество Украины сосредоточено над несколькими важнейшими задачами — донести всему цивилизованному миру, что Украина сейчас является для него щитом от РФ, что нам необходима своевременная поддержка и закрытие неба. И что надвигается гуманитарный кризис, и Украине очень нужна помощь. Поэтому мы громко говорим об этом, будем это делать дальше. С помощью журналистской работы, с помощью музыки, с помощью объединения сотен тысяч людей по всему миру Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media и совладелец фестиваля Atlas

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas, "Суспильне" и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта есть фестиваль Atlas и Киевстар.

Украина делает все, чтобы остановить войну и прекратить кровопролитие. Чтобы освободить города из блокад, чтобы начать восстанавливать нашу страну. Организуя этот марафон, мы хотим еще раз подчеркнуть, что в Украине не происходит «военная спецоперация». В Украине идет жестокая безосновательная война, которую варварским способом начала россия. Цивилизованный мир должен быть проактивен в вопросе защиты, поддержки и помощи Украине. Мало просто наблюдать за войной россиян против украинцев из-за границы. Ведь наша страна защищает от пути всю Европу. Нам нужна бесполетная зона над Украиной – закрытое небо, а также оружие. Это спасет жизнь многих невинных. Поэтому месседж #CloseTheSky и #NoFlyZoneUA должен услышать мир Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины

Развязав захватническую войну против Украины, враг не ожидал такой реакции Украины и мира. В первую очередь, на сопротивление украинцев в обороне государства, но также на такой уровень разрушительных санкций международного сообщества. Благодаря системной работе Украины и мощной поддержке партнеров удалось добиться значительных результатов – Россия уже понесла большие экономические потери и оказалась в полной изоляции. Мы не останавливаемся, мы двигаемся вперед и доведем это дело до победы Украины и всего мира, который хочет жить в мире и безопасности. Этот марафон – это еще один сигнал международному сообществу: война России против всего мира, и только вместе мы можем победить» Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Война разрушает наши города, но она никогда не разрушит нашу свободу и стремление жить в свободной стране. Национальное сопротивление объединило украинцев и весь демократический мир в общих целях – выгнать всех оккупантов с нашей земли и защитить невинных людей. Военные, волонтеры, врачи, обычные люди, которые принимают у себя дома переселенцев или выходят с украинскими флагами на марше во временно оккупированных городах, наши технические специалисты, работающие даже под обстрелами, чтобы восстановить связь – все мы герои. Но чтобы окончательно победить, нам нужно еще более решительная поддержка западных партнеров и всего цивилизованного мира. И Киевстар будет призывать к этому всеми возможными способами – через поддержку таких концертов для сбора средств, работу с медиа и с нашими партнерами по всему миру Татьяна Лукинюк, директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар

Графический символ телемарафона – подсолнух, созданный украинским художником Даниелем Скрипником. Такая коллаборация позволит достучаться еще большей аудитории, поскольку работами Даниэля увлекаются во многих странах мира.

Сейчас цветок подсолнечника символизирует всю Украину. Я вкладывал персональные символы и эмоции в него. Подсолнечник является наблюдателем, который видит разные события вокруг. Он сенсор, испытывающий эмоции. Он визуализирует каждого, кто сталкивался с посторонними взглядами. Подсолнечник вырос в разных аспектах, но именно сейчас, в самый страшный и эмоциональный момент, подсолнечник раскрылся. Глядя на Украину, чувствуя каждого украинца, он просит быть подмеченным всем миром. Он просит света художник Даниэль Скрипник

Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

UA

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA823000010000032302338301027

код ЕГРПОУ 37567866

Получатель: Министерство социальной политики Украины

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Уилхелм-Эпштейн-Страсс 14, 60431 Франкфурт-ам-Майн, Германия

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, Нью-Йорк

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, NY 10017, США

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Институтская St, Киев, 01601, Украина

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 3230233830102