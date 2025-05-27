Сайт Star Wars как шпионский инструмент ЦРУ: исследователь разоблачил секретную схему

Сайт ЦРУ StarWarsWeb.net

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Недавнее расследование, проведенное независимым исследователем Чиро Сантилли, разоблачило интересный факт: ЦРУ использовало фанатский сайт Star Wars для тайной связи с агентами за рубежом.

Об этом пишет 404 Media.

Сайт StarWarsWeb.net, который выглядел как обычная страница поклонников культовой киносаги, действительно имел скрытую систему доступа. Если ввести правильный пароль в поисковую строку, открывался защищенный канал для общения с сотрудниками ЦРУ.

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Сайт был оформлен в стиле 2010-х годов — с изображениями световых мечей, цитатами Йоды, рекламными блоками LEGO и обсуждениями игр вроде Battlefront 2 и The Force Unleashed II.

Сайт ЦРУ StarWarsWeb.net

Сантилли заинтересовался этой темой после того, как в 2022 году агентство Reuters опубликовало материал America’s Throwaway Spies. Используя открытые данные, технические знания, Сантиллы обнаружил сотни подобных сайтов, созданных ЦРУ. Среди них были страницы по темам юмора, экстремального спорта, а также музыкальные фан-сайты.

Другие примеры сайтов ЦРУ для связи с агентами

Другие примеры сайтов ЦРУ для связи с агентами

Некоторые из этих сайтов были ориентированы на страны, где деятельность ЦРУ могла иметь критические последствия, как Иран и Китай. Там обнаружение таких сайтов привело к раскрытию агентов и даже их казни в период 2011-2012 годов. Остальные ресурсы были нацелены на пользователей во Франции, Германии, Испании и Бразилии.

Основной ошибкой ЦРУ стало использование схожих IP-адресов и других технических недостатков, что облегчало обнаружение. Хотя история имеет трагические последствия, теперь она воспринимается как оговорка — даже самые сильные разведслужбы не застрахованы от ошибок, а в интернете секреты никогда не остаются скрытыми надолго.

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