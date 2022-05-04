"Сбербанк" "сливает" власти россиян, которые переводят деньги на поддержку ВСУ

Российский "Сбербанк" выявляет людей, которые собирают средства для ВСУ и направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых – пожертвования для военных целей.

В "Сбербанке" утверждают, что руководствуются законодательством РФ, указаниями в положениях Центробанка и собственными внутренними нормативными документами.

Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на письмо за подписью заместителя главы банка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яне Лантратовой.

"Собиратели средств для Вооруженных сил Украины выявляются банком как самостоятельно с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и посредством информации, поступающей от третьих лиц. По полученным данным проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", – говорится в письме.

В "Сбербанке" сообщили, что банк "рассматривает вопрос по реализации по таким операциям (направленных на военные цели – ред.) права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и направляет в Росфинмониторинг информацию согласно пункта 3 статьи 7 указанного закона".

Напомним, "Сбербанку" и еще ряду российских банков грозит отключение от SWIFT – такой пункт содержится в шестом пакете санкций, которые планирует ввести ЕС против РФ за вторжение в Украину.

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