Сбережения могут удалить: что следует знать о хранении наличных денег в Германии

Наличные

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В Германии закон не ограничивает сумму наличных денег, которую можно держать дома. Однако большие сбережения могут вызвать вопросы у стражей порядка, а в случае кражи страховая компания покроет лишь часть потерь.

Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко.

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Существует лимит на хранение наличных денег в Германии

По словам юриста, немецкое законодательство не устанавливает максимальной суммы наличных денег, которую разрешено хранить в собственном доме. В то же время в стране действуют строгие правила борьбы с отмыванием денег.

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В частности, суммы от 10 тысяч евро могут вызвать дополнительные вопросы по их происхождению. Если владелец не сможет объяснить, откуда получил денежные средства, это может стать основанием для дальнейшей проверки.

Адвокат отмечает, что правоохранители могут выявить значительные сбережения при обыске, например, если человека подозревают в совершении преступления и получено соответствующее разрешение на проведение следственных действий.

При наличии оснований деньги могут быть изъяты, а их владельцу придется объяснять законность происхождения средств.

Кроме полиции при определенных обстоятельствах проверку может провести налоговая служба Германии — Finanzamt. Однако, по словам Демченко, такие случаи происходят нечасто и обычно имеют конкретные основания.

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Таким образом, 10 тысяч евро не является законодательным ограничением на хранение наличных на дому, однако такая сумма при определенных обстоятельствах может привлечь внимание контролирующих органов.

Сколько денег советуют хранить дома

Еще один немаловажный нюанс касается страхования. Если наличные похитит из квартиры, страховая компания не обязательно возместит всю сумму.

По словам адвоката, обычно максимальная компенсация за похищенные дома деньги составляет около 2500 евро. В то же время, конкретный лимит зависит от условий страхового договора.

Например, если человек хранил дома 5 тысяч евро, которые были похищены впоследствии, страховая компания может вернуть лишь часть денег — в пределах предусмотренного договором покрытия.

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Учитывая это, Демченко рекомендует не держать дома более 2 500 евро наличными, чтобы уменьшить риск значительных финансовых потерь в случае кражи.

Напомним, в Германии от 1 ноября ужесточились условия сдачи языкового экзамена DTZ, который является финальным этапом интеграционных курсов для украинских беженцев. Теперь даже одна неправильно выполненная часть означает общий провал экзамена, что связано с учащением мошенничества и покупкой ответов в интернете.

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