Сбежала от войны и погибла в США: украинку Ирину Заруцкую "увековечили" в названии бабочки

В честь Ирины Заруцкой назвали бабочек Ирина Заруцкая и бабочки Iryna’s Azure

Реклама

В Соединенных Штатах Америки новый вид бабочек назвали в честь Ирины Заруцкой, 23-летней украинской беженки, которую жестоко убили во время поездки в легкорельсовом поезде города Шарлотт в Северной Каролине. Ученый, избравший это название, отметил, что такое «вневременное» уважение увековечит имя девушки и обеспечит, что ее «никогда не забудут».

Об этом сообщает ABC News.

«Увековечена как бабочка»

Новый вид бабочки получил название Iryna's Azure («Лазур Ирины»). Эта бабочка имеет светло-голубые крылья, а иногда — «выразительный фиолетово-синий оттенок» на верхней стороне. Впервые его заметили в Южной Каролине еще в 1985 году, но официального названия у него не было.

Реклама

Присвоивший название ученый Гарри Павулаан, президент и директор Международной лепидоптерологической службы. Он рассказал, что уже имел определенное название для насекомого, но когда увидел в интернете видеозаписи гибели Ирины, решил ускорить публикацию научной работы и назвать бабочку в ее честь.

«Это переживет большинство других памятных знаков, потому что это живой организм. Ее имя будет увековечено как бабочка», — сказал Павулаан.

Ученый отметил, что был «доведен до слез» трагической историей девушки, сбежавшей из Украины от войны, но погибшей в Америке. Он связался с семьей Заруцкой, одобрительно воспринявшей этот поступок, а мать Ирины направила ученому письмо, назвав его идею «благородной» и «искренней».

Трагедия и «Закон Ирины»

Ирина Заруцкая приехала в США в 2022 году, спасаясь от полномасштабного вторжения. Она жила с родственниками, училась в колледже и мечтала стать ветеринарной помощницей.

Реклама

Трагедия произошла 22 августа. Девушка возвращалась с работы в местной пиццерии и направила сообщение своему парню, что скоро будет дома. Согласно материалам дела, Ирина села в поезд и сидела на сиденье у прохода перед подозреваемым, 34-летним Декарлосом Боуном. Подозреваемый вытащил нож, развернул его, после чего напал на жертву. Ее смерть на месте происшествия вызвала широкий резонанс в США.

В ответ на убийство, вызвавшее национальное возмущение, законодательное собрание Северной Каролины приняло законопроект, названный в честь погибшей украинки — Закон Ирины (Iryna's Law). Этот закон вносит реформы в систему уголовного правосудия штата, в частности:

Предлагает отменить беззалоговое увольнение для лиц, обвиняемых в насильственных преступлениях.

Добавляет «отягчающий фактор» приговор для тех, кто совершил преступления, когда жертва пользовалась общественным транспортом.

Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал этот закон 3 октября.

Напомним, убийство 23-летней беженцы из Украины Ирины Заруцкой рецидивистом Декарлосом Брауном вызвало политический скандал в США. Республиканцы обвинили демократов в мягкости по поводу преступности, тогда как новый закон, названный «Законом Ирины» и уже подписанный, призван убрать опасных преступников с улиц.