Сбежала от войны, но встретила смерть в Австралии: в стрельбе погибла 10-летняя украинка

10-летняя украинка Матильда Полтавченко, которая погибла во время теракта в Австралии / © Getty Images

10-летняя украинка Матильда Полтавченко, которая в Австралии искала спасения от войны, стала жертвой антисемитского теракта на пляже Бонди в Сиднее. Ее мать Валентина рассказала, как пуля террориста оборвала жизнь ребенка во время празднования Хануки.

Об этом пишет Mirror.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Валентина вместе с семьей переехала в Австралию, надеясь найти там безопасность. Женщина была благодарна судьбе за то, что ее сыну не пришлось оказаться на передовой.

Однако ощущение защищенности исчезло в один миг, когда Матильда стала одной из 16 жертв атаки, во время которой двое мужчин открыли огонь по людям. Полиция считает, что речь идет об антисемитской атаке, вдохновленной идеологией ИГИЛ.

На этой неделе, всего через несколько дней после смерти дочери, убитая горем мать обратилась к людям. Она призналась, что была «такой счастливой», когда приехала из Украины, но события воскресного вечера, когда стрелки атаковали участников празднования Хануки, разрушили ее жизнь.

«Я забрала своего старшего сына из Украины, и я была такой счастливой, что он не там, не воюет — что он здесь в безопасности. Я не могу представить, что за монстр стоит на том мосту, видит маленькую девочку, которая бежит к своему отцу, чтобы спрятаться, и нажимает на курок. Это не был несчастный случай. Это не была случайная пуля. Это была пуля. Она была выпущена в нее», — рассказала Валентина.

Правоохранители назвали имена двух подозреваемых — 24-летнего Навида Акрама и его 50-летнего отца Саджида, который погиб на месте стрельбы.

По информации полиции Нового Южного Уэльса, младшему Акраму предъявлено 59 обвинений, связанных с массовым расстрелом. Среди них — 15 пунктов обвинения в убийстве, обвинение в совершении террористического акта, 40 эпизодов причинения тяжких телесных повреждений с намерением убийства, а также публичная демонстрация символики запрещенной террористической организации.

Местные власти сообщили, что Акрам получил критические ранения во время перестрелки с полицией и пришел в сознание во вторник, находясь под воздействием сильнодействующих медикаментов.

Как отметили в Суде Нового Южного Уэльса, первое судебное слушание состоялось непосредственно из больничной палаты. Рассмотрение дела отложили до 2026 года, чтобы дать возможность провести полноценный допрос после завершения действия лекарств. Комментируя ситуацию, комиссар полиции штата Мал Ланьйон подчеркнул: «Ради справедливости мы должны убедиться, что он четко понимает, что именно происходит».

В результате атаки погибло 16 человек. На данный момент установлены личности 13 жертв.

Напомним, во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее двое мужчин устроили массовую стрельбу, открыв огонь из винтовок из автомобиля. В результате атаки погибли и были ранены люди.