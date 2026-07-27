Сбежать или сдаться: командир ОТГ "Одесса" оценил угрозы из Приднестровья и состояние российских войск

Владимир Путин и Приднестровье / © ТСН.ua

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Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье находятся в крайне паническом состоянии и осознают свою бесперспективность при открытии боевых действий. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию.

Об этом рассказал командир оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков, сообщает «24 Канал».

По словам Носикова, российские военные в Приднестровье находятся в состоянии крайней паники. Они проводят определенные мероприятия, подобные боевой подготовке, однако данные перехватов и другая разведывательная информация свидетельствуют: в случае провокации со стороны врага и решения Сил обороны Украины дать отпор главной мыслью для россиян станет бегство.

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«Они очень озабочены и напуганы. Мы проводим все виды разведки, в том числе воздушную, радиоэлектронную. Мы все видим и слышим. Мы в онлайне ежесуточно фиксируем каждый окурок, который враг покурил и выбросил. Видим все как на ладони. Полностью все контролируем», — заверил командир ОТГ «Одесса».

Он отметил, что из-за географического положения и имеющихся в регионе складов в случае начала боевых действий бойцам из Приднестровья фактически пришлось бы воевать «на конях и с саблями». В условиях современной войны такой подход не может быть эффективным. По словам Носикова, военные РФ это понимают и осознают отсутствие каких-либо шансов на успех.

«Единственное, что остается — убежать, резервы не подтянутся, помощь не подойдет. Поэтому они обречены и осознают это. Но не так просто убежать, потому что за все эти годы у них там уже и семьи, и дети. Но настроения панические. Конечно, они боятся. И не зря», — подчеркнул Носиков.

Говоря о возможности провокаций со стороны приднестровских военных против Украины, командир ОТГ «Одесса» заметил, что они сами настолько боятся такого сценария, что вряд ли решятся его реализовать.

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К слову, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья. Для местных жителей отменили требования об обязательном пятилетнем проживании в России и сдаче экзаменов по языку, истории и законодательству.

Заметим, в мае в Силах ТРО «Юг» сообщили, что Одессу готовят к круговой обороне для срыва планов врага и предотвращения возможности высадки десанта. Вокруг города завершали строительство масштабных фортификационных сооружений, в частности противотанковых рвов, блиндажей, колючей проволоки и «зубов дракона».

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