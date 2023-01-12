Сбежавшим россиянам начали угрожать увольнением за отказ вернуться в РФ: что известно

Россиянам, выехавшим за границу, ставят ультиматумы о работе.

В РФ руководство запрещенной в Украине компании VK требует вернуть выехавших из России сотрудников. Тех россиян, которые откажутся возвращаться, уволят.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы с ссылкой на менеджмент компании.

В РФ объясняют, что хотят вернуть выехавших за границу россиян, чтобы мол не допустить утечки и защитить серверы. Если те откажутся возвращаться, руководство VK собирается уволить таких сотрудников.

Россиянам, желающим остаться за границей, уже посоветовали заранее искать новую работу. По словам источника, официально объявить о таком решении компания намерена до конца первого квартала 2023 года.

Основанием для увольнения работников, отказавшихся вернуться в Россию, вероятно, является законопроект, запрещающий удаленную работу по некоторым специальностям выехавшим за границу россиянам. Под действие инициативы подпадут, прежде всего, россияне из сферы информационной безопасности.

Как известно, 21 сентября диктатор РФ Владимир Путин объявил о мобилизации. После того россияне бросились за границу, а оставшимся уже начали закрывать границу.

Так, с 9 января в РФ ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе и ограниченно годным к службе.

Читайте также: