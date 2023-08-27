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"Сбили ракетами С-300": экс-депутат Госдумы назвал, кто отдавал приказ на ликвидацию Пригожина

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"Сбили ракетами С-300": экс-депутат Госдумы назвал, кто отдавал приказ на ликвидацию Пригожина

Путин и Шойгу

Пономарев считает, что приказ на сбивание самолета Пригожина отдавал непосредственно глава Минобороны РФ Шойгу

К гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может причастен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Такое мнение выразил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает издание "BILD на русском".

"[Самолёт] был сбит двумя ракетами С-300 и был сбит в тот день, когда был назначен новый командующий ВКС, который соответственно всю эту сферу непосредственно курирует вместо друга Пригожина Суровикина. Я в такие совпадения не верю, поэтому непосредственно приказ должен был отдавать именно Сергей Шойгу, который, как мы понимаем, имеет к Пригожину личный счёт", – заявил Пономарев.

Он предположил, что если бы это была инициатива самого Путина, "то был бы сугубо ФСБшный механизм ликвидации", например, отравление или "несчастный случай на охоте в Африке".

Напомним, что сегодня, 27 августа, Следственный комитет России официально подтвердил гибель Евгения Пригожина.

23 августа в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

Аналитики ISW считают, что именно Владимир Путин приказал сбить самолет Пригожина. Сначала приближенные к "Вагнеру" телеграмм-каналы утверждали, что самолет с Пригожиным сбила российская ПВО. Вероятна, система С-300.

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Дата публикации
Просмотры
772
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