"Сбили ракетами С-300": экс-депутат Госдумы назвал, кто отдавал приказ на ликвидацию Пригожина

Пономарев считает, что приказ на сбивание самолета Пригожина отдавал непосредственно глава Минобороны РФ Шойгу
К гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может причастен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Такое мнение выразил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает издание "BILD на русском".
"[Самолёт] был сбит двумя ракетами С-300 и был сбит в тот день, когда был назначен новый командующий ВКС, который соответственно всю эту сферу непосредственно курирует вместо друга Пригожина Суровикина. Я в такие совпадения не верю, поэтому непосредственно приказ должен был отдавать именно Сергей Шойгу, который, как мы понимаем, имеет к Пригожину личный счёт", – заявил Пономарев.
Он предположил, что если бы это была инициатива самого Путина, "то был бы сугубо ФСБшный механизм ликвидации", например, отравление или "несчастный случай на охоте в Африке".
Напомним, что сегодня, 27 августа, Следственный комитет России официально подтвердил гибель Евгения Пригожина.
23 августа в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.
Аналитики ISW считают, что именно Владимир Путин приказал сбить самолет Пригожина. Сначала приближенные к "Вагнеру" телеграмм-каналы утверждали, что самолет с Пригожиным сбила российская ПВО. Вероятна, система С-300.
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