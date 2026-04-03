Мир
1887
2 мин

Сбитие американского истребителя в Иране: стало известно о судьбе экипажа

В Иране ищут американских пилотов, чей истребитель F-15 был сбит 3 апреля.

Вера Хмельницкая
© Associated Press

В Иране продолжаются поиски экипажа американского истребителя F-15, который был сбит над территорией страны 3 апреля.

Об этом сообщает издание Reuters.

По данным журналистов, двум членам экипажа истребителя удалось выжить, и сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Перспектива того, что американские пилоты остаются живыми и находятся в бегах внутри Ирана, существенно повышает ставки для Соединенных Штатов в этом конфликте.

Как отмечает Reuters, ситуация создает серьезный вызов для американских военных, которые столкнулись с двойной целью: попытаться спасти жизнь любого выжившего члена экипажа и одновременно защитить тех, кто участвует в опасных спасательных операциях.

В то же время представители иранских властей призывают местное население следить за уцелевшими американцами, активно распространяя в соцсетях фотографии якобы с обломками сбитого самолета. В частности, губернатор провинций Кохгилуе и Бойер-Ахмад публично пообещал «особое вознаграждение» каждому, кто сможет убить пилотов или взять их в плен.

Напомним, инцидент со сбиванием американского F-15 над Ираном 3 апреля 2026 года стал первым случаем потери истребителя СШАот вражеского огня с начала этого конфликта. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция с целью розыска двух членов экипажа, судьба которых остается неизвестной до официальных комментариев Пентагона или Белого дома.

