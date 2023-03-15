Сбитие американского MQ-9 Reaper россиянами: в Турции призывают к "умному разрешению" инцидента

В Анкаре выступают за "умное разрешение" инцидента с беспилотником США.
Турция обсуждает возможность "открыть" Босфор для военных США, чтобы те могли забрать сбитый авиацией РФ американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Bloomberg.
По его словам, Турция следит за ситуацией.
Он подчеркнул, что в Анкаре выступают за "умное разрешение" инцидента и поддерживают диалог в этом вопросе.
"Как вам известно, такой инцидент произошел вчера... Мы внимательно следим за событием. У нас есть разные контакты", — сказал министр.
Российская авиация сбила американский дрон MQ-9 Reaper
14 марта российский истребитель Су-27 попытался перехватить беспилотник США MQ-9 в воздушном пространстве над водами вне морской акватории РФ. Один из российских самолетов ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.
Американские военные, следившие за преследованием российскими истребителями Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, были в шоке. Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы возможно залить камеры беспилотника или повредить его датчики.
В Белом доме заявили, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки беспилотника MQ-9 Reaper не попали в чужие руки. Вчерашний инцидент в Вашингтоне назвали "уникальным", потому, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
Посла РФ в США вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне из-за инцидента. Его встреча с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид длилась около получаса.
Посол РФ, в свою очередь, заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами и что американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сбитие россиянами беспилотника MQ-9 Reaper является сигналом диктатора РФ Владимира Путина Западу, который показывает готовность повышать ставки.
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