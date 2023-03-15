Сбитие дрона США над Черным морем: новые подробности о провокации РФ и ее последствиях для Украины

Российские военные действовали по сценарию, отработанному еще в советское время.

Провокация России по уничтожению американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем усилила напряжение между Кремлем и Вашингтоном.

Аналитики сходятся во мнении, что событие возле оккупированного Крыма будет иметь последствия не только для РФ, но и для Украины.

ТСН.ua собрал подробности инцидента и мнения экспертов — какую цель преследует Россия, каким будет ответ США, как провокация в Черном море может отразиться на поддержке Украины Западом.

Инцидент в Черном море: версии сторон

Командование сил США в Европе сообщило, что разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить. Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал инцидент уникальным – столь "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

Как отметил командующий ВВС США генерал Джеймс Гекер, самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве в соответствии с международными законами. Он добавил, что "агрессивные действия российского экипажа — опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

По данным СМИ, американские военные, следившие за преследованием российскими истребителями Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper, были в шоке. Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы, вероятно, залить камеры беспилотника или повредить датчики.

В минобороны РФ заявили, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника. По российской версии, "в результате резкого маневрирования в районе 09:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью".

В связи с инцидентом посла РФ в США Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне. Антонов заявил, что "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы". Дипломат настаивает, что действия российских пилотов были профессиональными, и "никаких контактов не было, наши истребители не применяли никакого оружия".

Провокация по отработанному сценарию

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что столкновение российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9 Reaper – спланированная провокация. По его словам, у РФ богатый опыт таких провокаций без задействования средств поражения.

"Еще в советские времена практиковались провокационные и опасные действия авиации и кораблей в отношении противников... Су-27 пошел на сближение с БПЛА MQ-9, сознательно ставя цель его уничтожения с помощью повреждения винта. Сброс топлива перед сближением был обусловлен уменьшением риска возгорания и детонации... Американский разведывательный БПЛА, стоимостью как истребитель, был сбит малой, очень малой ценой. Цель достигнута", — считает Коваленко.

Он также прогнозирует, что США не отреагируют на инцидент военным образом.

"Но вот к чему они (россияне – ред.) могут побуждать Вашингтон во время формирования следующего пакета военной помощи Украине — вот в чем вопрос. Ведь без ответа этот вызов не останется", — добавил эксперт.

Чем будут отвечать США

Инцидент в Черном море приведет к обострению между РФ и США. В ответ не исключено даже уничтожение российского военного самолета.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "BBC News Украина".

"По моему мнению, это были целенаправленные действия российской авиации. Здесь не должно быть никаких сомнений — они намеревались повредить или уничтожить американский беспилотник... Хочу напомнить, что российские самолеты довольно часто нарушают воздушное пространство стран Балтии. Нельзя исключать, что какие-нибудь опасные непрофессиональные действия могут проявить и американские пилоты, или пилоты НАТО – как это сделали россияне", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что США намерены продолжать полеты над Черным морем, в том числе с применением "Риперов".

"Это свидетельство того, что они не боятся агрессивных проявлений эскалации с российской стороны. Но таким образом они подают России сигнал — попробуйте еще раз что-то сделать, тогда не исключено, что американские воздушные силы решатся на сбивание какого-либо российского самолета, который может совершать такие действия", — отметил Мусиенко.

Последствия инцидента для Украины

Инцидент в Черном море может сыграть на руку Украине и увеличить объемы западной военной помощи Киеву.

Такое мнение высказал в эфире всеукраинского телемарафона военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Катков напомнил, что инцидент произошел накануне очередного саммита "Рамштайн", где будет обсуждаться противодействие российской агрессии:

"Из-за ситуации со сбитым тараном американским разведывательным БПЛА в Черном море, возможно, повестка дня немного изменится. Все понимают, что противодействовать РФ необходимо. И если не давать ответный ответ на ее агрессивные действия, то она больше себе будет позволять. Сегодня они уничтожили БПЛА, после этого что-то с американским пилотируемым самолетом сделают".

По словам эксперта, "сам факт, что это произошло перед "Рамштайном", может сыграть на руку Украине".

В свою очередь, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что Россия пытается запугать Запад, чтобы лишить Украину поддержки союзников.

На своей Facebook-странице Денисенко назвал три вывода для Украины по поводу инцидента в Черном море:

Россияне решили поднять градус. Очевидно, все это делается не в последнюю очередь из-за заявлений Трампа и Десантиса об уменьшении помощи Украине. Логика россиян следующая: Байден воевать не хочет и не будет, а республиканцы будут "качать" демократов. Россиянам нужно качать устойчивость коллективного Запада. И сбитый беспилотник – один из элементов этой игры. Самое важное для нас — то, что, несмотря ни на что, мы имеем довольно слабые лоббистские возможности в Вашингтоне. И, к сожалению, рычаги давления невероятно ограничены. Создание лоббистских мощностей – один из важнейших наших фронтов. К сожалению, пока этот фронт выглядит слишком оголенным.

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