Сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном: Иран отказывается признать свою вину

В МИД сообщили, что Иран до сих пор не желает поддерживать позицию Украины и продолжает игнорировать какие-либо претензии.
Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность за сбитие украинского самолета МАУ Боинг-737 8 января 2020 года.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана, чтобы обсудить ответственность Исламской Республики Иран как государства за сбивание рейса PS752.
Ключевыми темами во время обсуждений были:
- ответственность Ирана за нарушение им международного права,
- необходимость полного возмещения ущерба.
В ведомстве подчеркнули, что полное возмещение означает большее, чем просто финансовая компенсация.
"Иран до сих пор не желает поддерживать нашу позицию по сути и продолжает игнорировать наши претензии. Исходя из состоявшихся на этой неделе обсуждений Группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", — говорится. в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Координационная группа будет продолжать принимать меры по урегулированию этого вопроса в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН.
Напомним, в апреле 2023 года в Иране вынесли приговор 10 военным, сбившим украинский самолет с пассажирами.
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