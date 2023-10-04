Сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном: Иран отказывается признать свою вину

В МИД сообщили, что Иран до сих пор не желает поддерживать позицию Украины и продолжает игнорировать какие-либо претензии.

Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность за сбитие украинского самолета МАУ Боинг-737 8 января 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана, чтобы обсудить ответственность Исламской Республики Иран как государства за сбивание рейса PS752.

Ключевыми темами во время обсуждений были:

ответственность Ирана за нарушение им международного права,

необходимость полного возмещения ущерба.

В ведомстве подчеркнули, что полное возмещение означает большее, чем просто финансовая компенсация.

"Иран до сих пор не желает поддерживать нашу позицию по сути и продолжает игнорировать наши претензии. Исходя из состоявшихся на этой неделе обсуждений Группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", — говорится. в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Координационная группа будет продолжать принимать меры по урегулированию этого вопроса в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН.

Напомним, в апреле 2023 года в Иране вынесли приговор 10 военным, сбившим украинский самолет с пассажирами.

Читайте также: