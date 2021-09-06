Сбивание MH17 на Донбассе: названы потенциальные даты вынесения приговора по делу

Сбивание MH17 на Донбассе: названы потенциальные даты вынесения приговора по делу

Суд не сможет вынести решение по делу о сбивании MH17 в привычный срок, в частности, из-за обилия материалов.

Приговор по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июля 2014 года возможно будет вынесен 2022 года. Предварительно в суде в Гааге (Нидерланды) называют три даты.

Об этом сообщила корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман в Twitter.

Беллеман рассказала, что суд не сможет вынести решение в обычный двухнедельный срок после завершения расследования, поскольку дело сложное и с большим количеством материалов.

"Есть три возможных даты решения: 22 сентябрь, 17 ноября или 15 декабря 2022 года", — написала корреспондент.

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы MH17.

Напомним

Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.

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