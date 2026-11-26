Петр Павел / © Associated Press

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Президент Чехии Петр Павел считает, что НАТО должно придерживаться политики «нулевой терпимости» к любым нарушениям суверенитета стран Альянса со стороны России. По его мнению, союзники должны быть готовы решительно реагировать на такие провокации, в частности сбивать российские беспилотники и ракеты, нарушающие воздушное пространство государств-членов НАТО.

Об этом Павел заявил во время выступления на заседании чешского парламента, посвящённом готовности страны к обороне и поддержке союзных войск, которое транслировал национальный общественный телеканал «Česká televize».

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Президент Чехии прокомментировал недавние случаи нарушения воздушного пространства Польши российскими средствами поражения, в частности падение трёх российских ракет и проникновение беспилотника на территорию Польши.

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По его мнению, Альянс не должен ограничиваться дипломатическими протестами и предупреждениями, а должен демонстрировать готовность применять силу для защиты суверенитета своих членов.

«Россия без колебаний наказала бы за любое нарушение, применив решительную силу. Если мы становимся свидетелями повторных нарушений суверенной территории Альянса, то должны реагировать на них так, чтобы Россия это поняла», — подчеркнул Павел.

Он уточнил, что такая реакция должна предусматривать, в частности, готовность сбивать российские беспилотники.

По мнению президента Чехии, НАТО должно продемонстрировать Москве, что нарушение воздушного пространства стран Альянса будет иметь конкретные последствия.

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Россия ведет непрекращающуюся войну против Запада

Значительную часть своего выступления Павел посвятил изменению характера российской угрозы. Он отметил, что европейские государства до сих пор рассматривают мир, кризис и войну как отдельные состояния, тогда как Россия давно отказалась от такого разграничения.

«Россия давно отказалась от этой концепции и воспринимает историю как один непрерывный конфликт, в котором меняются лишь тип и интенсивность применяемых средств», — пояснил чешский президент.

По его словам, Москва использует гибридные методы для дестабилизации Европейского Союза и НАТО, а также пытается запугать западные страны и отговорить их от поддержки Украины.

Павел убежден, что Россия уважает только силу, а европейские страны смогут продемонстрировать её лишь при условии совместных и скоординированных действий.

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«Россия уважает только силу, а Европа станет такой силой только тогда, когда будет действовать единым фронтом», — заявил он.

В качестве примера решительной оборонной политики президент Чехии привёл Финляндию, которая, по его мнению, демонстрирует готовность реально защищать свою территорию.

Чехия не должна блокировать финансовую помощь Украине

Отдельно Петр Павел высказался по поводу поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Он предостерег Прагу от присоединения к группе стран, которые могут заблокировать финансирование Украины в рамках долгосрочного бюджета ЕС.

«Безопасность Украины в значительной степени будет определять безопасность всей Европы», — подчеркнул чешский президент.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о будущем финансировании Украины и позиции нового чешского правительства во главе с Андреем Бабишем.

Напомним, ранее, по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе Бабиш повторил, что не поддерживает привязку финансирования Украины к долгосрочному бюджету Евросоюза, чего добивается канцлер Германии Фридрих Мерц.

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