Молодежное общество создано по согласованию и при поддержке консула КНДР.

В российском городе Хабаровске на базе местной школы было создано молодежное общество по изучению идей чучхе – национальной идеологии Северной Кореи.

Об этом сообщили российские пропагандисты агентства ТАСС.

Основателем общества стал местный учитель истории Владислав Кушниренко, ранее возглавлявший хабаровское отделение прокремлевского движения "Молодая гвардия".

По его словам, общество создано по согласованию и при поддержке консула КНДР Ли Сен Ира, а его целью является развитие двусторонних отношений России и КНДР.

Поэтому сейчас российские школьники в Хабаровске изучают "развитие экономики" КНДР во время правления Ким Чен Ына, нынешнее возрождение "японского милитаризма" и "разгром американских агрессоров" в Корейской войне 1950-1953 годов.

Основатель общества выразил надежду, что к изучению идей чучхе присоединятся учащиеся других школ. При этом он подчеркнул, что "чем крепче союз Москвы и Пхеньяна, тем ближе крах американского империализма".

Напомним, в КНДР двух 16-летних мальчиков приговорили к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских фильмов.

Читайте также: