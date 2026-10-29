Сближение с Трампом развязало руки Путину: как это повлияет на войну в Украине

Путин и Трамп / © Associated Press

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Дизельное соглашение между Трампом и Путиным — это только начало возобновления крупного экономического сотрудничества между США и РФ. Пока американский бизнес тайно договаривается с подсанкционными компаниями России, предстоящие мирные переговоры по Украине оказываются под угрозой срыва.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

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Дизельное соглашение как политический сигнал США и России

По данным журналистов, первым реальным шагом к потеплению стала договоренность о поставках российского дизеля в Соединенные Штаты. Le Monde отмечает, что 23 октября в Нью-Йорк отправился танкер с 40 тысячами тонн горючего.

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В издании подчеркивают, что этот объем не повлияет на американские цены, поэтому соглашение является сугубо политическим жестом.

«Не имеет значения, если соглашение по дизельному топливу не принесет ожидаемых экономических выгод; важен эффект от объявления», — объяснил изданию эксперт Центра новых евразийских стратегий Сергей Алексашенко.

Как добавляет Le Monde, в Кремле воспринимают это сближение с администрацией Трампа как доказательство того, что раскол между США и Европой усугубляется.

Масштабные экономические проекты и обход санкций

Кроме того, по информации французского медиа, стороны параллельно обсуждают более масштабные проекты. Среди них — возвращение американских компаний в российский нефтяной сектор, общая добыча углеводородов возле Сахалина и продажа активов компании «Лукойл» инвесторам, связанным с Белым домом.

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Также отмечается вероятное открытие неба РФ для американских самолетов, сотрудничество по титану и возобновление работы газопровода «Северный поток».

Хотя реализация этих проектов требует снятия санкций, Le Monde утверждает, что бизнес уже работает в обход ограничений. Издание приводит пример американской компании Polar Train LNG, сотрудничающей с подсанкционным российским производителем газа Новотек.

Угроза для мирных переговоров в Абу-Даби

На этом фоне, как отмечают журналисты, перспективы мирных переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и РФ выглядят неопределенными. Представитель России Юрий Ушаков заявил, что Москва будет жестко требовать выполнения своих условий. В то же время Владимир Зеленский ранее предупреждал, что американская поддержка Путина серьезно усложнит положение Киева.

Подытоживая ситуацию, Le Monde приводит цитату главы российского МИД Сергея Лаврова, свидетельствующую о намерениях РФ продолжать боевые действия:

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«Эта война будет продолжаться, и я бы даже сказал, что она, вероятно, усилится».

Война в Украине — последние новости

Напомним, в СМИ раскрыли три приема Кремля, который российский диктатор Владимир Путин использует, чтобы манипулировать Трампом в свою пользу.

Также РФ умело отделила войну в Украине от бизнес-договоренностей с США. Аналитики предупреждают, что подобная стратегия нейтрализует Вашингтон как союзника Киева.

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