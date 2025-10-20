Сбой Amazon Web Services вызвал перебои в работе популярных платформ: что не работает

Amazon Web Services / © https://ua.depositphotos.com/

В ночь на 20 октября по американскому времени пользователи по всему миру сообщали о проблемах с доступом к различным онлайн-платформам — причиной стал сбой в работе Amazon Web Services (AWS).

Об этом сообщает Downdetector

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных проблемах в работе популярных онлайн-сервисов. В частности, сбой коснулся мессенджера Signal, а также части сервисов самой компании Amazon, которые работают с перебоями.

Также наблюдаются неполадки в работе Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat и IMDb. Зафиксировано, что «лежит» облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS) — один из крупнейших провайдеров облачных технологий в мире.

Как сообщает портал Downdetector, именно сбой в работе AWS стал главной причиной неполадок в многочисленных сервисах. По словам пользователей, больше всего проблем возникло в регионе US-East-1, где расположены ключевые дата-центры Amazon. Сбой в этом сегменте вызвал трудности с подключением и работой сервисов, которые зависят от инфраструктуры AWS.

