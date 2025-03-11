Сбой в работе сети Х: хакеры из Dark Storm взяли на себя ответственность

Ранее Илон Маск заявил о кибератаке на сеть X и обвинил в этом Украину.

В понедельник, 10 марта, пользователи социальной сети X столкнулись со сбоями в работе. Владелец и миллиардер Илон Маск заявил о масштабной кибератаке и якобы причастности Украины к ней. Впрочем, ответственность за сбой взяла на себя группа хакеров Dark Storm.

Об этом Маск написал в Х.

"Против Х была (и до сих пор есть) массированная кибератака. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. За этим стоит либо большая, либо скоординированная группа, либо страна. Следим..." – написал он.

По данным онлайн системы мониторинга сбоев Downdetector и Reuters, о проблемах в работе соцсети сообщали по всему миру. В том числе в США более 26 тыс. пользователей жаловались на сбои, в Великобритании – более 10 тыс. людей.

Заметим, что проблемы в работе Х тоже наблюдались на территории Украины. Пользователям не удалось получить доступ к платформе через сайт и приложение.

Позже в интервью каналу Fox News Маск заявил о якобы причастности Украины к кибератаке.

"Мы точно не знаем, что произошло, но была массированная кибератака, направленная на уничтожение системы X, с IP-адресами, происходящими из регионов Украины", – сказал он.

Позже сетевой криптофутурист Эд Крассенстайн заявил, что ответственность за DDOS-атаку на X взяла на себя пропалестинская хакерская группа Dark Storm. Он отметил, что сообщил об этом Маску.

"Илон Маск, кажется, обвиняет людей в Украине в сегодняшней DDOS-атаке X. Dark Storm буквально сказали мне, что это они сделали. Они не в Украине", – подчеркнул Крассенстайн.

Напомним, ранее Маск заявил о кибератаке на сеть X и намекнул на "украинский след".

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