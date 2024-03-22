Сбой в Telegram: пользователи массово жалуются на проблемы в работе приложения

Проблемы в работе мессенджера возникли у пользователей из разных уголков мира.

В приложении для обмена сообщениями Telegram зафиксированы перебои в работе после 19 часов пятницы, 22 марта.

Об этом сообщает сайт Downdetector.

Пользователи жалуются на медленную работу и проблемы с загрузкой медиафайлов. Перебои в работе мессенджера возникли у пользователей разных стран, в том числе и в Украине.

"Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем этого времени суток", – говорится в сообщении о сбое.

Сбой в работе Telegram / Фото: Downdetector

О причинах сбоя в работе Telegram пока не сообщается.

Напомним, недавно у Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. В частности, проблемы возникли при входе в соцсети.

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