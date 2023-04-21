Сбросили камень с крыши: обезьяны убили трехлетнего ребенка

Местные говорят, что обезьяны стали более агрессивными.
В Индии стая обезьян столкнула массивный камень с крыши дома и он упал прямо на ребенка.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
В момент трагедии трехлетний мальчик играл возле своего дома в Катукуре — небольшом селе в штате Телангана.
Сообщается, что ребенок только выздоровел после жуткого инцидента. Полгода назад он упал на нож, перерезавший ему горло. Медицинские счета в связи с этим инцидентом обошлись его родителям, Раджите и Сириканту, примерно в 500 000 рупий (6 тысяч долларов).
Местные жители жаловались, что в последнее время обезьяны стали все более агрессивными.
По всей Индии угроза обезьян достигла такого уровня, что власти обдумывали крайние меры, такие как выпуск противозачаточной вакцины, чтобы сделать животных бесплодными.
Так, в 2018 году 70-летний мужчина был забит камнями в Уттар-Прадеше стаей обезьян, которые, как сообщается, собрали кирпич со стороны здания и швырнули его ему в голову.
Также обезьяна вырвала из груди матери 12-дневного младенца в Агре. Инспектор полиции сообщил журналистам: "Обезьяна укусила младенца за голову и бросила ребенка, когда люди преследовали его с палками и бросали в нее камни. Истекающего кровью ребенка доставили в больницу, но он погиб".
В одном особенно странном инциденте обезьяна украла более 10 000 рупий из дома в Шимле и исчезла на ближайшем дереве, где швыряла банкноты у прохожих.
В следующем году еще один человек погиб в результате нападения обезьяны в Баднаваре.
Напомним, в Великобритании пенсионер проснулся с ужасом, обнаружив, что его щенок прожевал ему большой палец ноги до кости. Впрочем, это спасло мужчину. В больнице у него диагностировали опасную болезнь.
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