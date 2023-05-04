Сбросятся на танк для ВСУ: в Словакии активисты планируют собрать более 1 миллиона евро

В соседней стране уже договорились о приобретении модернизированного танка Т-72.

В Словакии активисты приступили к сбору средств, чтобы купить танк с боекомплектом для украинских военных. Для покупки этой техники нужно собрать €1,2 миллиона.

Об этом говорится на сайте общественного объединения "Подарок Украине".

Главный партнер сбора средств – посольство Украины в Словацкой Республике. Поставку тяжелой боевой техники обеспечивает словацкое оружейное предприятие в Мартине, где танк проходит модернизацию.

Ожидается, что собрать нужные средства удастся до сентября 2023 года. В настоящее время на счету активистов 31 тысяча евро.

Танк Т-72М1 имеет 125-мм гладкоствольную пушку и 12,7-мм спаренный пулемет, он оснащен высокоточным накопителем, прицельным устройством и автоматическим зарядным устройством. Это зарядное устройство имеет высокую скорострельность.

Для модернизации этой машины будет нужно несколько модификаций для условий фронтовых боев. Среди важнейших улучшений – добавление специальной брони для снижения эффективности ракет противника.

Другие модификации будут включать в себя повышенную точность стрельбы, датчики ночного видения, навигацию, радиооборудование, увеличенную мощность двигателя, замену сцепления, трансмиссии и других частей боевой машины. Эти требования поставили непосредственно Вооруженные силы Украины после взаимного общения.

Цель самого сбора ограничена 1,2 миллиона евро, на которые кроме танка будут закуплены боеприпасы на 150 тысяч евро.

Инициатива принадлежит семье Муцька — владельцам братиславского ателье по пошиву мужских костюмов.

“Пора для Словакии сделать большой жест, чтобы показать, что она на стороне Украины. Послать сигнал, что большинство словаков хотят, чтобы Украина победила”, — сказал от имени семьи Николас Муцька.

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.

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