Служба безопасности Украины вместе с Силами беспилотных систем ВСУ устроили в России "фейерверк" в ночь на 19 мая — пылало на военном аэродроме "Кущевск" и Славянском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом ТСН.ua сообщили проинформированные источники.

"Этой ночью победу боксера Александра Усика праздновала не только вся Украина, но и военный аэродром "Кущевск" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ", - рассказал наш источник.

Спонсором "праздничного фейерверка" на Славянском НПЗ стали дроны СБУ.

По аэродрому "Кущевск" СБУ отработала Совместно с Силами беспилотных систем ВСУ. Россияне в соцсетях ночью жаловались на серию взрывов, пожар, а один даже поплакался: "взорвали кущевку нашу".

На военном аэродроме "Кущевск" находились десятки разных самолетов, атакующих украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Руководство Славянского НПЗ заявило, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу и сейчас оценивают убытки.

Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевск" и Славянский НПЗ за последние три недели. В прошлый раз на аэродроме были поражены несколько самолетов, а на НПЗ попали в ректификационную и атмосферную колонны.

Напомним, в России в ночь на 19 мая произошел взрыв в районе города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае – беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

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