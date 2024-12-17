СБУ ликвидировала генерала Кириллова в Москве: какие версии рассматривают россияне

Появились новые подробности подрыва генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Следователи рассматривают сразу несколько версий, как могли следить за председателем войск РХБЗ ВС РФ.

Об этом пишут росСМИ.

В РФ начали следствие по подрыву генерала Кириллова

Какие есть версии

Следователи и криминалисты изучают место взрыва у дома на Рязанском проспекте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным россиян, самокат со взрывчаткой поставили перед подъездом у дома ЖК "Среда" около 4 утра. Однако подрывникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми выходящими из подъезда. Есть несколько версий:

Слежка могла вестись из арендованной квартиры напротив, а подъезд просматривался из бинокля. Составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жителям, заселившимся за последние два месяца. За подъездом, откуда должен был выйти Кириллов, следили из припаркованного во дворе автомобиля. Это возможный излом камер ЖК "Среда": преступники смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отслеживать выход цели и активировать взрывное устройство.

При этом само взрывное устройство, по предварительным данным, было приведено с помощью радиосигнала.

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Правоохранители могут попасть под служебную проверку

Следователи возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, которые первыми оказались на месте подрыва Кириллова и его помощника. В частности, место у подъезда долгое время было не ограждено, вокруг ходили прохожие и жители ЖК "Среда", а самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на глазах у прохожих, его фотографировали.

"Во-первых, взрывник мог спрятать еще одну бомбу, и тогда пострадало больше людей. Во-вторых, могли случайно уничтожить важные доказательства, натоптав у места взрыва", – пишут россияне.

По словам источника, полицейские, оказавшиеся первыми на месте взрыва, могут попасть под служебную проверку. СК квалифицировал гибель начальника войск РХБО ВС РФ Игоря Кириллова, а также его помощника как теракт.

Ранее мы сообщили, что на территории РФ ликвидирован дежурный военный преступник. В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова.

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