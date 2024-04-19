СБУ объявила подозрение известному пропутинскому музыканту: в чем его обвиняют

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности против Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевскому музыканту, агитировавшему за Путина на оккупированном Донбассе. Речь идет о музыканте Алексее "Джанго" Поддубном, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Об этом пишет СБУ.

Как отмечается, медийный злоумышленник:

регулярно выступает на кремлевских телеканалах;

активно участвует в пропагандистских акциях посвященных проведению незаконных референдумов на временно оккупированных РФ территориях Украины;

во время эфиров он призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных войск;

в ходе избирательной кампании 2024 был доверенным лицом Путина, агитировал за него в России и на оккупированных территориях Украины;

массово распространяет фейки о событиях на фронте и агитирует в агрессивную войну РФ против Украины через собственный телеграмм-канал;

поддерживает тесные отношения с главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", кичится о получении награды от "председателя донецкой народной республики".

Следователи Службы безопасности сообщили Поддубному заочно о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);

ст. 436 (пропаганда войны).

Напомним, офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию РФ.

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