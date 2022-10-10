СБУ объявила в розыск представителей путинского режима: в списке Медведев и Шойгу

Их подозревают в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Заместитель председателя совета безопасности страны-агрессора России и бывший президент Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Произошло еще в марте 2022 года.

Информацию подтвердили в СБУ.

Отмечается, что экспрезидент, как и большинство членов российского совета безопасности, подозревается в уголовном производстве по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненно.

Объявлены в розыск другие представители путинского режима: директор ФСБ Александр Бортников, глава Госдумы Вячеслав Володин, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Викор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, депутат Совета федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышой тому подобное.

"Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении СБУ.

К слову, Медведев появился в базе данных МВД Украины. Категория — "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Придворный блог Медведев

Экспрезидент РФ постоянно отмечается скандальными заявлениями. Медведев одной ногой в дурдоме и после неудачной попытки суицида на фоне алкоголизма к нему приставили врача психиатра.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорит, что у Медведева — "роль моски, лающей на слона".