СБУ поразила один из самых крупных нефтяных узлов на юге РФ: первые детали операции

Тихорецк

Реклама

СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции «Тихорецк» в Краснодарском крае РФ. Это один из ключевых узлов поставок нефти на юге России.

Об этом ТСН.ua сообщили в ведомстве.

Задание выполнили специальные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ. После попадания начался масштабный пожар, предположительно в резервуарах с топливом. Атаку подтвердили и российские власти, добавив, что на месте происшествия задействованы 26 единиц техники для тушения.

Реклама

По словам источника в СБУ, операция по Тихорецку является логическим продолжением ударов по нефтяной инфраструктуре врага, которые создают перебои в поставках нефтепродуктов в порты, заставляют Россию менять логистические маршруты и ослабляют ее военные и экономические возможности вести войну.

В СБУ также напомнили о недавнем ударе по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

«Сегодня же поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является единственной ветвью поставок нефтепродуктов в Новороссийск, стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага. Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в снабжении, затрудняют транспортировку нефтепродуктов в порты и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую возможность вести войну», — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, утром 12 марта в Тихорецке Краснодарского края РФ было неспокойно. Так, дроны атаковали местную нефтебазу. Вспыхнул пожар. Очевидцы активно публиковали последствия в Сети.