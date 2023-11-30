СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в РФ – журналист

Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который враг использует для военных поставок.

Взрыв прогремел в ночь на 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномойском тоннеле им. Бессолова в Бурятии. Это была спецоперация СБУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники.

"СБУ продолжает держать русню в постоянном напряжении: сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномойском тоннеле им. Бессолова, который находится в бурятии", – говорится в заявлении.

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Цаплиенко со ссылкой на собственные источники указал, что этот подрыв – очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.

Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ России, а железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.

Отметим, что часть участка БАМ в Бурятии – единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем.

"Сейчас этот путь, который Россия использует для военных поставок, парализован", — отметил журналист.

Напомним, этой же ночью мощный взрыв прогремел и в российском Брянске. В Сети сообщается о "прилете" по складу с беспилотниками "Шахед", которые в России называют "Герань-2".

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